Spelledare till Escape Room i Eskilstuna - Extrajobb - Student
2025-10-05
Vi söker en Game-Master som har flexibilitet att ta sporadiska timmar under veckodagar och helger. Ca 8 - 10 timmar per vecka.
Som Game-Master har du följande uppgifter.
• Möta kunder. Introducera kunder till Escape Room-konceptet och till spelregler.
• Bevaka teknik som styr spelen.
• Ta hand om kunderna efter spelet och ta betalt.
• Ställa i ordning efter grupper och förbereda utrustning för nästa grupp.
• Svara på frågor eller bokningsförfrågningar som kommer via e-post eller telefonsamtal.
Dina Kvalifikationer:
• Mycket hög social kompetens då du kommer att se till att kunderna blir nöjda med aktiviteten oavsett resultaten de uppnår.
• Stresstålighet och förmåga att hantera tidspress. Ibland krävs det att du gör jobbar under högt tempo för att hålla tidsschema. Därför bör du vara en stresstålig person som klarar av detta.
• Bra engelska i tall och skrift är ett krav då vi har en del engelsktalande kunder.
Om dig
• Du är en kreativ person och kommer med idéer/ förslag för att förbättra verksamheten.
• Du känner dig hemma i datormiljö och sociala medier. Har du dessutom intresse av att skriva blogginlägg så är det en bra merit.
• Du kommunicerar på felfri svenska i tal och skrift (modersmål). Ett måste eftersom du kommer att hantera kundkommunikationen via e-post och sociala medier.
Vänligen bifoga en bild på dig i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spelledare Eskilstuna". Arbetsgivare Quezzle AB
(org.nr 559005-5058), https://eskilstuna.quezzle.se/
Kungsgatan 10 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna Jobbnummer
9540909