Spelintresserad kille söker personliga assistenter
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Höör
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Jag är en kille på 30 år som söker fler personliga assistenter! Du kommer att vara mina extra armar under stor del av mina dagar, där jag behöver hjälp med matlagning, personlig hygien, av- och påklädning, hushållssysslor, hänga med på olika event. Men också så mycket mer! Jag arbetar och är även aktiv inom spelbranschen.
På min fritid gillar jag att spela datorspel, men också att göra något kreativt såsom att utveckla spel eller pyssla med något annat. Jag är också ett stort fan av metal och rock, några av mina favoritband är In Flames, Rammstein, Ghost med mera. Därav brukar det bli en del konserter om året, där såklart assistenterna också hänger med. :)
Utöver ovan nämnda intressen gillar jag också att följa svensk fotboll, umgås med vänner, ta en öl, eller göra någon rolig aktivitet.
Jag söker dig som är kille i åldern 20-40 och som har lätt att förstå och arbeta med människor. Du ska vara lyhörd, flexibel, ordningsam, noggrann och ha liknande intressen som mig. Det är också bra om du har god erfarenhet av hushållssysslor, det vill säga att du förmodligen bor i ett eget boende i Malmö eller i närheten. Det är meriterande om du har arbetat som personlig assistent tidigare eller bland människor, du bör gärna också vara rökfri.
Vi eftersöker en tjänst på fast rad, ca 55% samt vikarier både till sommaren och framåt. Skriv gärna vilken av tjänsterna du söker.
Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation. Närheten är en stor fördel, korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Ju närmare kunden man är desto större insikt har man om de behov som finns och vardagens beslut blir lätta att ta, för såväl våra assistenter som för våra gruppledare. Tillgängligheten är stor. Det finns en stor kunskapsbank att ta del av. Det är tryggt att i vardagen vara nära den kompetensen.
Vi finns där våra kunder finns. Vi kommer dit vi behövs. Vår organisation är platt och beslutsvägarna är korta, därför har vi råd att anställa duktiga assistenter och ge dem rättvisa löner.
Som anställd hos Alter Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.
