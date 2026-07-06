Spelinspektionen söker en erfaren administratör till Kontaktcenter
Spelinspektionen, Kommunikationsavdelningen / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2026-07-06
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Vill du ha ett betydelsefullt arbete som gör spelmarknaden trygg och säker? Vi är en expertmyndighet i Strängnäs med ett stort och viktigt uppdrag, att upprätthålla en sund och säker spelmarknad.
Det här får du arbeta med hos oss
Kontaktcenter är en del av Spelinspektionens kommunikationsavdelning.
Hos oss arbetar du med att ta emot inkommande samtal och e-post, där du analyserar och svarar på frågor, och på ett snabbt, engagerat och pedagogiskt sätt löser frågor av såväl enkel som mer komplicerad karaktär. Du kommer att ingå i ett team som tycker om att ge service och möta både interna och externa frågor. På längre sikt kan du vid behov också komma att handlägga/administrera ärenden inom den operativa verksamheten.
Arbetet innefattar att vara kontakten utåt i form av att svara både i telefon och skriftligt genom e-post och internt i form av återkoppling till verksamheten. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter. Det kan bl.a. vara utlämnande av allmänna handlingar, administrera system, katalogisera frågor och ha löpande kontakt med de operativa enheterna.
Du kommer med stöd av en kunskapsbas hjälpa dem som kontaktar Spelinspektionen. Många ärenden hanterar du självständigt, andra löser du tillsammans med kollegorna på Kontaktcenter eller med sakkunniga experter.
Kontaktcenter arbetar kontinuerligt med att utveckla digitala arbetssätt och kommer under hösten att testa nya AI-baserade stödverktyg.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har en högskoleexamen. Du har minst tre års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och du har god vana av att ge service per telefon och mejl, till exempel från arbete i kontaktcenter eller motsvarande. Du är kunnig och intresserad av teknikdriven utveckling. Det är också bra om du har kännedom om lagen om offentlighet och sekretess. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande med erfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig verksamhet.
Dina egenskaper
Du är trygg i dig själv, prestigelös och har lätt för att samarbeta med kollegor med olika bakgrund och kompetens. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och uttrycker dig enkelt, tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Du har lätt att ta till dig ny information, är van vid digitala arbetssätt och arbetar noggrant och effektivt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid din förmåga att bidra till en god och trevlig arbetsmiljö.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om Spelinspektionen
5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan licens ska hålla sig borta från den svenska spelmarknaden.
Vi erbjuder dig möjlighet till ett stimulerande och varierande jobb, med engagerade kollegor och bra förmåner, som t.ex. friskvård, möjlighet att arbeta på distans halva din arbetstid samt flexibla arbetstider. Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 80 medarbetare. Vi jobbar i trevliga lokaler med egna arbetsrum. Myndigheten är placerad i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg från Stockholm på mindre än en timme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spelinspektionen
(org.nr 202100-3310), http://spelinspektionen.varbi.com
Box 199 (visa karta
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645 23 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Spelinspektionen, Kommunikationsavdelningen Jobbnummer
9992932