Spela spel, snickra och dra på äventyr? Sök jobbet som min assistent!
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-12
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans På Gotland AB i Gotland
, Ale
eller i hela Sverige
Är du en lugn, tålmodig och påhittig person som vill ha ett av de mest betydelsefulla och roligaste jobben i sommar och framåt? Då kan det vara dig jag letar efter!
Jag är en envis, kreativ, nyfiken och påhittig 11-åring som bor på landet. Nu söker jag dig som kan vara min förlängda arm i vardagen – någon som kan stötta mig där det behövs, men som också kan hänga med på mina idéer och uppmuntra min kreativitet.
Vad vi gör tillsammans
Mina dagar är fyllda av både fart och lugn. Jag gillar att pyssla, snickra, spela tv- och datorspel, samt att koppla av med en bra film.
Äventyr: Tillsammans använder vi min anpassade bil för att ge oss ut på utflykter.
Lugna stunder: Eftersom jag blir trött ibland behöver vi också kunna ta det lugnt och hitta på stillsamma aktiviteter hemma.
Min vardag: Jag behöver din hjälp med allt i min vardag – från grundläggande omvårdnad och förflyttningar till stretching och bad.
Vem är du?
Det absolut viktigaste är att du och jag klickar och att du vill arbeta långsiktigt med mig.
Du är lugn och har ett stort tålamod, men har samtidigt kvar leksinnet och kreativiteten.
Du har körkort och egen bil (eftersom jag bor på landet).
Du tycker om djur – i mitt hem bor nämligen både hund och katt.
Praktisk information & Schema
Omfattning: 70-80 %
Arbetstider: Tjänsten är förlagd till eftermiddagar/kvällar i veckan samt varannan helg. Under sommaren kan man vara med och påverka tiderna!
Vill du bli en viktig del av min vardag? Skicka in din ansökan redan idag och berätta lite om dig själv och varför just du skulle passa som min assistent. Min familj och jag ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 5 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans på Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
)
621 41 556763-8209 Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Paula Eklund Eriksson jobb@assistanspagotland.se 0498-211095 Jobbnummer
9961291