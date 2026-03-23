Speditör till långsiktigt uppdrag i Gävle Hamn
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Speditörsjobb / Gävle
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Är du redo för nästa steg inom logistik? Vi söker nu en speditör till vår kund i Gävle som vill arbeta långsiktigt och vara en central kontaktpunkt i hamnens flöden.
I rollen som speditör ansvarar du för att förbereda, koordinera och följa upp relevant fartygstrafik från start till mål. Du planerar körningar och fungerar som en central länk mellan fartyg och mottagare. Arbetet styrs av lagkrav och tillstånd, vilket innebär att du följer etablerade rutiner och arbetssätt. Du arbetar både på kontoret och ute i hamnen. De administrativa delarna omfattar bland annat dokumentation, lotsbeställningar och att uppdatera uppgifter i olika system. Arbetet i hamnen innebär att samla in aktuell information om gods och ibland gå ombord på fartyg för att säkerställa att skeppningen följer planen. Rollen innebär många kontaktytor och du har dagliga dialoger med beställare, mottagare och fartygspersonal för att planera och genomföra skeppningarna så effektivt som möjligt. Tempot är stundtals högt och du fattar ofta egna beslut. Du ingår i ett mindre team med kollegor som arbetar med liknande uppgifter.
Tjänsten är på plats i Gävle och arbetstiderna är dagtid. Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och uppskattar en varierad vardag där du är den som hittar lösningar när något oväntat uppstår. Du har gymnasieutbildning samt tidigare erfarenhet från lager, materialhantering, logistik eller annat område med liknande arbetsuppgifter. Det viktigaste är att du har en stor vilja och nyfikenhet att lära dig och vill växa in i rollen. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du trygg, lösningsorienterad och lugn även när tempot ökar. Du har lätt för att samarbeta och ta kontakt med andra och säkerställer att du arbetar utifrån satta ramar. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har lätt för att ta till dig nya system.Så ansöker du
Inledningsvis blir du anställd som konsult hos oss på Clockwork, och för rätt person finns mycket goda möjligheter att gå över i anställning hos kunden. Uppdraget är långsiktigt och kunden har ett omgående behov, vilket innebär att start sker så snart som möjligt.
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Eftersom vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-04-05, så skicka gärna in din ansökan via www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. För frågor kontakta Rebecca Nätfalk rebecca.natfalk@clwork.se
Ersättning
Fast lön
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Rebecca Nätfalk rebecca.natfalk@clwork.se +46 70 821 53 11
