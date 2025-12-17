Speditör och transportledare till Närkefrakt i Örebro
Logistikjobb / Örebro
2025-12-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Om rollen Som speditör och transportledare hos oss arbetar du proaktivt med att skapa och förvalta affärsrelationer, både med våra olika samarbetsåkerier och kunder. Du ansvarar för att identifiera och koordinera effektiva transportlösningar och fungerar som en viktig länk mellan transportörer och uppdragsgivare. Tjänsten innebär ett stort mått av självständighet och entreprenörsanda.
Transportservice är den del av Närkefrakt som hanterar specialtransporter och flexibla lösningar. Teamet består idag av John och Noradin i Örebro samt Michael och Sara i Ulricehamn. Då en av våra medarbetare har valt att gå vidare i karriären söker vi nu vår nästa stjärna till teamet i Örebro.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från åkeri- eller transportbranschen, exempelvis i rollen som speditör, trafikledare eller säljare. Du har med fördel ett upparbetat nätverk inom branschen och en god förståelse för logistikens vardag. Formell utbildning är inte ett krav - det viktigaste är vad du faktiskt kan bidra med.
Vi tror att du är:
En relationsbyggare av rang
Resultatinriktad med ett starkt affärsdriv
Självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kommunikativ och flexibel - du har lätt att anpassa dig till olika kunder och situationer
Noggrann
Intresserad av samhällsfrågor och trender som påverkar branschen
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En fri och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka arbetssätt och resultat
Arbeta i en företagskultur som präglas av entreprenörsanda och förtroende
Variationsrika arbetsdagar i ett mindre team med stark sammanhållning
Tjänstepension, kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Praktisk information
Placering: Örebro, Pilängen
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna februari/mars 2026
Introduktion: Du får en ordentlig introduktion till Närkefrakt, våra interna system och kontaktnät - även om du snabbt kommer att känna dig hemma i rollen.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill veta mer? Skicka in din ansökan via e-post eller hör av dig direkt - ett samtal är alltid välkommet i vår värld.
Kontakt: John Lilja (närmsta chef) 072-572 01 15 eller mail: John@tslab.se
Sara Belicke (HR) 072-219 64 73
Vi ser fram emot att höra hur du kan bidra till vårt team som vår nästa speditör och transportledare. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb.
Oak Consultant Group AB (org.nr 556936-4283)
Oak Consulting Kontakt
Sara Belicke sara.belicke@oakconsulting.se 072 219 64 73 Jobbnummer
9649430