Speditionskoordinator till globalt företag i Huskvarna - Poolia Sverige AB - Lagerjobb i Jönköping

Poolia Sverige AB / Lagerjobb / Jönköping2021-04-15Har du ett brinnande intresse för service och en förmåga att se logistiska flöden? Då har vi tjänsten för dig! Till kund i Huskvarna söker vi nu en serviceinriktad speditionskoordinator med önskad start omgående. Uppdraget är på konsultbasis och sträcker sig initialt fram till sista augusti, med goda chanser till förlägning. Urval och intervjuer sker löpande, välkommen in med din ansökan redan idag!2021-04-15I rollen som speditionskoordinator mot export kommer du ihop med ett team att ansvara över alla transporter både internt och globalt. Vidare ingår det i rollen att följa hela flödeskedjan, allt ifrån att ta kontakt med leverantör, skapar sändningar, bokar dessa med speditörer, har kontakt med lager samt fakturerar och ser till att godset lämnar enligt överenskommen tid. Du kommer ha många kontaktytor så väl internt som externt och all kommunikation kommer att ske på engelska.Vem är du?Vi söker dig som har minst en gymnasieexamen och gärna en eftergymnasial utbildning inom logistik eller likande. Du brinner för service och är noggrann i ditt arbetssätt. Då all kommunikation kommer att ske på engelska är du självfallet flytande i så väl tal som skrift. Vidare är du som person prestigelös, snabblärd och självgående. Du drivs av att koordinera och se till att alla är med på banan, samtidigt som du kan fatta snabba beslut och vara flexibel i ditt sätt att agera. Vi tror att du har ett logiskt tankesätt och ett helhetstänk, dessutom tror vi att du är en duktig problemlösare.Om verksamhetenPoolia kan erbjuda flera möjligheter till dig som är ingenjör eller har en teknisk bakgrund. Våra uppdragsgivare finns inom miljö-, energi-, skogs-, fordons-, läkemedels-, livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Oavsett om du vill arbeta på ett stort eller litet företag, inom privat eller offentlig sektor, så har vi en tjänst för dig. Vi förenar människor och teknik!Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-19Poolia Sverige AB5693326