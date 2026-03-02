Specsavers söker en Butikschef till Skärholmen
2026-03-02
Butikschef till Skärholmen - led vårt team mot nya framgångar!
Är du en driven och resultatfokuserad ledare med passion för kundvård och arbetsglädje? Vill du spela en nyckelroll i en framgångsrik optikkedja? Då kan det här vara rätt utmaning för dig!
Vi söker en ambitiös och engagerad Butikschef som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Som ansvarig för vår butik i Skärholmen får du en central roll där du aktivt coachar ditt team och driver verksamheten mot gemensamma mål. Det här är chansen för dig som vill utvecklas hos en av Sveriges bästa arbetsgivare!
Rollen som Butikschef
I rollen arbetar du operativt tillsammans med ditt team av optiker och assistenter. Du har helhetsansvar för den dagliga driften, personalutveckling och försäljning. Ditt fokus är att skapa en inspirerande arbetsmiljö och säkerställa att våra kunder och patienter alltid får service i världsklass.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kundupplevelse: Säkerställa att varje kund får expertis och omsorg med fokus på synhälsa, samt bygga starka, långsiktiga kundrelationer.
Ledarskap: Leda, motivera och coacha butiksteamet för att nå försäljningsmål och leverera exceptionell service.
Drift: Ansvara för den dagliga butiksdriften, inklusive personalplanering, inventering och löpande administration.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln (erfarenhet från optikbranschen är meriterande men inget krav).
Är resultatorienterad, initiativtagande och har en stark inre drivkraft att nå och överträffa mål.
Besitter en positiv och inspirerande attityd som sprider energi och arbetsglädje i teamet.
Brinner för kundvård och förstår värdet av det personliga mötet.
Varför Specsavers?
Hos Specsavers är kultur inte bara ett ord - det är en känsla. En känsla av tillhörighet från det ögonblick du kliver in, en känsla av förtroende för den vård du ger, en känsla av stolthet över den skillnad du gör.
Vi har skapat en arbetsplats där du får stöd, möjlighet att utvecklas och frihet att göra ditt bästa. Ambitioner uppmuntras, vänlighet förväntas och ditt arbete kan förändra liv - ibland på sätt som du inte ens ser.
Det här är inte bara ett jobb - det är en chans att lämna ett bestående avtryck till det bättre.
Är du redo för en spännande utmaning? Om du känner igen dig i beskrivningen ser vi fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-02Så ansöker du
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan i dag. Ansökningar tas inte emot via e-post. För eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Julia Stranne på Retail Recruitment.
Specsavers är ett familjeägt företag som sedan 1984 har arbetat för att göra professionell ögonvård och prisvärda glasögon tillgängliga för alla. Idag är vi en av världens största optikkedjor, men vår passion för människan är densamma som när vi startade. Hos oss är kultur mer än bara ett ord - det är en känsla av tillhörighet, stolthet och en vilja att göra skillnad för våra kunders synhälsa. Vi är dessutom certifierade som ett Great Place to Work, vilket är ett bevis på vårt stora fokus på medarbetarnas välmående och utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
