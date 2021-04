Specsavers Åkersberga söker säljare på 100%! - Retail Staffing Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Retail Staffing Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.Sedan starten har Specsavers fortsatt sin expansion och tagit klivet från att vara en brittisk angelägenhet till att först bli europeiskt och sedan globalt. Nu är Specsavers etablerat i Storbritannien, Irland, Holland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Australien och Nya Zeeland.I dagsläget har Specsavers drygt 1500 butiker runt om i världen med fler än 30 000 medarbetare varav 500 personer på huvudkontoret på Guernsey och fler än 200 anställda på de olika landskontoren.Under de senaste åtta åren har företagets brittiska verksamhet fått utmärkelsen "Most trusted brand of optician's" av läsarna till Readers Digest.Att bli en del av Specsavers innebär också att dela vår vision om att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Vi har mer än 31 miljoner kunder världen över, och över 30 000 partner och medarbetare. Och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare som vill följa med på vår resa och göra en verklig skillnad.Vi söker en erfaren och utåtriktad butikssäljare för att komplettera vårt team på Specsavers i Åkersberga. Tjänsten är tillsvidare och anställningsgraden är 100%. Du kommer arbeta på ett rullande schema med blandade vardagar (heldagar) och varannan helg. Butikens öppettider är vardagar kl. 09.00-18.00, lördagar kl. 10.00-17.00 och söndagar kl. 11.00-16.00 (Arbetstiderna gäller nu under Corona, sedan återgår man till vardagar kl. 10.00-19.00, lördagar kl. 10.00-17.00 och söndagar kl. 11.00-17.00). Tjänsten ska tillsättas omgående eller enligt överenskommelse. Butiken tillämpar Handels kollektivavtal.Dina arbetsuppgifter innebär:Det är önskvärt och meriterande om du sedan tidigare har någon form av optisk erfarenhet, men inget krav. Du kommer att få delta i en gedigen introduktionskurs där du lär dig allt om optikbranschen och hur vi arbetar. Efter kursen kommer du att vara den expert som kunderna träffar i vår butik i Åkersberga.Det innebär att du:Hälsar kunderna välkomna, berättar varför det är så viktigt att göra en synundersökning och förklarar vårt koncept och erbjudandenHjälper kunderna att hitta rätt båge, glas och/eller kontaktlinser - baserat på optikerns rekommendationerSer till kunderna lämnar butiken med ett leende på läpparna - och att de gärna kommer tillbakaÄr en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för allaSom person är / har du:Du har några års arbetslivserfarenhet som säljare inom detaljhandelnDu har jobbat med aktiv, personlig försäljning i butikDu bygger bra relationer och skapar förtroende hos kundernaDu är en driven och arbetsvillig person som älskar försäljningDu är utåtriktad och framåtHar lätt för att lära nytt, utveckla dina färdigheter och växa inom arbetsrollenÄr van vid och har lätt för att lära dig nya datorsystemSträvar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse i samarbete med ett team av experterTrivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets ögonhälsa2021-04-12I samband med denna rekrytering samarbetar Specsavers med Retail Staffing.FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I GDPR SAMT KUNNA HÅLLA EN GOD KOMMUNIKATION MED VÅRA SÖKANDEN TAR VI EMOT ANSÖKNINGAR DIGITALT VIA ANNONSEN, EJ VIA E-POST ELLER BREV. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-04-25Retail Staffing Sverige AB5686568