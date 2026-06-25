Specialurvalsavdelningen vid Luftstridsskolan söker stf avdelningschef
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2026-06-25
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Specialurvalsavdelningen vid Luftstridsskolan söker ställföreträdande avdelningschef
Specialurvalsavdelningen är en del av Flygbefälsskolan (FBS) vid Luftstridsskolan (LSS). Vid Specialurvalsavdelningen arbetar psykologer, en samordnare och en testledare. Arbetet består huvudsakligen av urval gentemot personalkategorier där Försvarsmakten har behov av fördjupade psykologiska bedömningar på grund av att befattningen eller utbildningen ställer särskilt höga krav.
Vi söker nu en ställföreträdande avdelningschef som vill vara med och utveckla verksamheten samt bidra till att säkerställa en hög kvalitet inom avdelningen och Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande avdelningschef är du ett stöd till avdelningschefen i ledning, samordning och utveckling av verksamheten. Du förväntas kunna företräda avdelningen och överta chefens ansvar vid dennes frånvaro.
I rollen ingår ett särskilt funktionsansvar för psykologverksamheten vid avdelningen. Du fungerar som sakkunnigt stöd i psykologiska frågor, bidrar till metodutveckling och kvalitetssäkring av avdelningens processer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Stödja avdelningschefen i planering, ledning och uppföljning av verksamheten
Agera som chef i chefens frånvaro
Ansvara för samordning och utveckling av avdelningens psykologiska verksamhet
Vara rådgivande stöd till chef och medarbetare i frågor som berör psykologi funktionen
Företräda psykologgruppen och bidra till kompetensutveckling inom funktionen
Delta i utvecklingsarbete, metodutveckling och kvalitetssäkring av urvalsprocesser
Samverka med interna och externa aktörer inom och utanför Försvarsmakten
Vid behov genomföra urvalsarbete t.ex. personbedömningar Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Är legitimerad psykolog sedan minst 6 år
Har erfarenhet att självständigt fatta beslut och göra professionella bedömningar
Har arbetat med sekretessbelagd information
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Har god kunskap i engelska
Har god administrativ förmåga och vana av Microsoft Office Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha hög samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Du är trygg i din yrkesroll, har hög integritet och inger förtroende. Du kan växla mellan operativa och strategiska perspektiv och har förmåga att skapa struktur, prioritera och fatta välgrundade beslut även under tidvis hög arbetsbelastning.
Du är initiativtagande, utvecklingsorienterad och har förmåga att skapa engagemang hos andra. Som ställföreträdande chef förväntas du kunna företräda verksamheten på ett professionellt sätt och bidra till en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Har erfarenhet av att leda, samordna eller utveckla verksamhet
Har erfarenhet av psykologiskt ledningsansvar
Har erfarenhet av arbetsledning eller chefstöd
Har erfarenhet av arbetspsykologiskt urval
Har erfarenhet av personbedömningar och intervjubaserad bedömning
Har erfarenhet av testadministration och testbedömning
Har kunskap inom psykometri och metodutveckling
Har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom psykologisk verksamhet
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef specialurvalsavdelningen Jakob Borelius Larsson, nås via vx 08-788 75 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, nås via vx 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00 Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Jakob Borelius Larsson +4687887500 Jobbnummer
9979696