Specialpedagoger till Sundsvalls kommuns förskolor
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Speciallärarjobb / Sundsvall Visa alla speciallärarjobb i Sundsvall
2026-07-10
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Vi rekryterar nu till två tjänster som är placerade vid följande områden:
Rektorsområdet Kovland, Indal, Liden och Holms förskolor, där ingår Anundgårds förskola, Lidens förskola, Indals förskola samt Vallens förskola.
Rektorsområdet Sidsjö och Nackstas förskolor, där ingår Klingsta förskola, Sidsjö förskola,
Sundsvalls Montessori förskola, Skogsparkens förskola, Kulans förskola, Vretens förskola, Rågens förskola och Nacksta förskola.
Så här bidrar du i rollen:
Som Specialpedagog ingår du i ett ledningsteam tillsammans med rektor och biträdande rektorer, där du bidrar med specialpedagogiskt perspektiv i ledningsgruppen samt samverkar med övriga specialpedagoger i organisationen.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Ge verksamhetsnära stöd till pedagoger och rektorer i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd på individ, grupp och organisationsnivå
Verksamhetsbesök, utbildning, handledning och konsultation direkt ut till verksamheten
Samverka med interna och externa kontakter
Föräldrasamverkan
Bistå, ge stöd till förskolan i frågor om pedagogiska bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola
Det är viktigt att du har ett starkt engagemang för förskolans arbete och vill vara med och utveckla vårt arbete med att skapa en trygg, rolig, lärorik och likvärdig förskola. Du arbetar främjande och förebyggande samt följer upp och utvärderar åtgärder tillsammans med berörda parter. Du har kontinuerliga handledningar och konsultationer. Vidare är du väl förankrad i rådande styrdokument och ditt arbete vilar på en vetenskaplig grund.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och som har god kunskap om förskolans uppdrag och styrdokument.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samtidigt som du också kan hantera Google Drive, Officepaketet och digitala verktyg för distansmöten.
Körkort B.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog eller förskollärare i förskola. Vi ser även positivt på erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden.
För att lyckas i rollen behöver du som person ha lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi söker dig som har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är bra på att bygga relationer samtidigt som du är lyhörd, kommunikativ och inlyssnande. Förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt kommer naturligt för dig.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
För den här processen genomgår slutkandidat utdrag från belastningsregister Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Jobbnummer
9998837