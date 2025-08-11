Specialpedagog till Yrkesgymnasiet Skellefteå
Edukatus Alliance AB / Speciallärarjobb / Skellefteå Visa alla speciallärarjobb i Skellefteå
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Som specialpedagog blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt rektor.
Du samarbetar nära med lärare för att utveckla skolans specialpedagogiska kompetens och stödja elever i behov. I ditt arbete ingår att leda utvecklingsprojekt, hantera dokumentation såsom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt fungera som rådgivare i pedagogiska frågor på olika nivåer inom organisationen.
Vi söker dig som:
- Har god kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
- Har de verktyg som behövs för att kunna möta elever, vårdnadshavare och pedagoger på ett kommunikativt och förtroendeingivande sätt.
- Har ett coachande förhållningssätt samt är strukturerad och flexibel.
Arbetar långsiktigt, sätter upp mål, provar och utvärderar tillsammans med kollegor.
Examen från specialpedagogiska programmet är meriterande. Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå är meriterande. Goda kunskaper om dyskalkyli är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yrkesgymnasiet, Skellefteå Kontakt
Mari Winterlund 073-0588744 Jobbnummer
9451721