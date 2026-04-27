Specialpedagog till Vuxenutbildningen inom Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Lärcentrum är en nationell organisation där sektionen för Vuxenutbildning bedriver utbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt i landet och vissa häkten finns ett eller flera lärcentrum där lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå, motsvarande kommunal Vuxenutbildning, liksom utbildning i svenska för invandrare. Vuxenutbildningen är nationellt sammanhållen och organiserad för att studierna ska fungera oavsett vilket verksamhetsställe en klient kommer till och även om hen förflyttas under studierna.
Du är placerad vid Regionkontoret i Göteborg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som specialpedagog i Vuxenutbildningen inom Kriminalvården kommer du att verka inom rektorsområdet utifrån ett nationellt uppdrag. Tillsammans med specialpedagogerna i andra rektorsområden utgör ni en nationell specialpedagoggrupp. Gruppen utvecklar det pedagogiska arbetssättet inom Vuxenutbildningen och driver skolutvecklingsfrågor inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Inom rektorsområdet arbetar du nära rektor med skolutveckling, uppföljning och utvärdering. Du är väl förtrogen med lär- och undervisningsmiljöerna inom rektorsområdet. I din roll kommer du också att samarbeta med olika yrkesgrupper, både inom och utom myndigheten.
Du kommer att driva arbetet med anpassningar av lärmiljö och undervisning. Du har en handledande roll gentemot pedagogisk personal och utformar tillsammans med dem upplägg för anpassningar på Lärcentrum. Du bevakar och följer upp studerandes behov av anpassningar bland annat genom observationer och samtal med pedagogisk personal samt studerande.Kvalifikationer
I din roll som specialpedagog är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Specialpedagogexamen.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från arbete av vuxenpedagogik.
* Erfarenhet från arbete som specialpedagog.
* Erfarenhet av att ha arbetat med systematiskt kvalitetsarbete.
* Erfarenhet av att handleda på distans.
* Erfarenhet av arbete med specialpedagogisk utredning och kartläggning.
* Erfarenhet av och kunskap om kompensatoriska hjälpmedel.
Vänligen bifoga din specialpedagogexamen i din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321719".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Kontakt
Saco-S
Tina Olsson Sirén 077 228 08 00
