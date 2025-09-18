Specialpedagog till Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby kommun
2025-09-18
Väsby nya gymnasium söker nu en specialpedagog.
Vi letar efter dig som brinner för att säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till. Har du dessutom kunskap och erfarenhet av att genomföra utredningar av elever i behov av särskilt stöd, då kan du vara den vi söker.
Vi erbjuder dig
Som specialpedagog på Väsby nya gymnasium kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver och har rätt till. Du kommer att samarbeta med mentorer och undervisande lärare, men också med speciallärarna och elevhälsoteam (EHT).
Upplands Väsby kommun har utvecklats starkt inom utbildningsområdet de senaste åren och kommunen satsar på att erbjuda en kvalitativ utbildning för alla elever på alla nivåer. Väsby nya gymnasium har en ny skolledning som har inlett ett förändringsarbete och du får möjlighet att vara en del av detta.
Väsby Nya Gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 570 elever och 45 lärare. Skolan erbjuder sex olika program; samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt introduktionsprogrammen. Skolans lokaler är öppna och ljusa och befinner sig i ett multihus där gymnasiet samverkar med både kulturskolan, folkbiblioteket och andra enheter. Här kommer du att tillsammans med erfarna och legitimerade lärare arbeta med att skapa en god inlärningsmiljö för skolans elever. Om tjänsten
Som specialpedagog kommer du att hjälpa lärarna att utveckla sin undervisning i syfte att erbjuda bättre stöd för elever som är i behov av det. Du kommer också att ha ansvar för att genomföra utredningar för elever i behov av särskilt stöd och i förekommande fall vara ansvarig för ansökan om tilläggsbelopp. Du kommer att ingå i skolans EHT och jobba nära skolledningen.
Är du den vi söker?
Du ska vara lärare i grunden, helst på gymnasienivå, och du ska ha genomgått specialpedagogsprogrammet eller motsvarande.
Vi ser helst att du har ett par års erfarenhet av att jobba som specialpedagog på högstadium eller gymnasium. Om du har erfarenhet av att jobba i en mångkulturell miljö är det också ett plus.
Du är en öppen person, vilket gör att du har lätt för att skapa relationer till både elever och personal. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du har goda ledaregenskaper vilket innebär att du är bra på att skapa goda samarbeten för elevernas bästa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Johan Segerfeldt 0859097279 Jobbnummer
9515522