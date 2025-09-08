Specialpedagog till Varbergs Enskilda gymnasieskola
Specialpedagog till Varbergs Enskilda gymnasieskola
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Varberg
2025-09-08
Vi är gymnasiet där du möts av ett hej, där ingen försvinner i mängden och där varje relation räknas. Här börjar elever som är nyfikna på något nytt, och som vill utforska framtiden tillsammans. De får jobba med internationalisering, kunna välja att starta UF-företag oavsett program och gå i en skola där alla känner alla. Varbergs Enskilda Gymnasieskola är ett gymnasium där varje relation räknas.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med fokus på utveckling, en skola i framkant. Det är en mindre skola med ca 170 elever så stort fokus på relationer och det kollegiala samarbetet.
Det här söker vi
Brinner du för att arbeta främjande och förebyggande med ett fokus på utvecklingsarbete? Då har du hittat rätt. Vi söker dig som har ett salutogent förhållningssätt i arbetet i ett elevhälsoperspektiv på grupp, individ- och organisationsnivå. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och ledningsgrupp.
Vi söker dig som är utbildad och behörig specialpedagog alternativt speciallärare. Det är meriterande att ha erfarenhet av gymnasieskolan.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Om anställningen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Deltid 60-90 % tillsvidare
Kontaktperson rektor Anna Ericsson anna.ericsson@varbergsenskilda.se
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
