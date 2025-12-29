Specialpedagog till Vallåsskolan, inriktning åk 4-9
Halmstads Kommun / Speciallärarjobb / Halmstad Visa alla speciallärarjobb i Halmstad
2025-12-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
På Vallåsskolan tar vi alla ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet samt för att eleverna når så långt det är möjligt i sin utveckling och i sitt lärande.
På Vallåsskolan utvecklar vi undervisningen tillsammans för att höja måluppfyllelse, trygghet och studiero. Vi har ett elevhälsoteam bestående av rektorer, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt integrationssamordnare. Elevhälsoteamet arbetar nära arbetslagen för att i samverkan med personalen utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vi har även tillgång till central elevhälsa med skolpsykolog och skolläkare.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som specialpedagog tar du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten framför allt med inriktning mot åk 4-9, tillsammans med en annan specialpedagog. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering av kartläggningar och särskilt stöd. Du blir också ett viktigt bollplank och stöd till vår resursorganisation som innehåller flex, SPU och SUND. Du har en viktig roll i samverkan med ledning, övrig personal och vårdnadshavare. Du förväntas vara en aktör i arbetet med att utveckla tillgängliga lärandemiljöer för alla elever.
Du tar ett helhetsansvar för hela processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du utvecklar skolans elevhälsoarbete tillsammans med övriga professioner i elevhälsan. Du förväntas leda och hålla möten med vårdnadshavare och elever. Vi vill att du är med och påverkar vårt ständiga arbete med att utveckla Vallåsskolan vår skola till en ännu bättre skola.Kvalifikationer
Du är utbildad specialpedagog med grundskollärarutbildning och har erfarenhet av undervisning. Du har tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande samt kan omsätta dem i praktiken. Du möter elever utifrån deras behov och inser att du tillsammans med kollegorna har ansvaret för att eleverna lyckas. Du är medveten om ditt bemötande påverkar din omgivning och anpassar det efter olika situationer och förutsättningar.
Du behöver ha en mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kommunikativ. Du är bekväm i din roll som specialpedagog och medveten om utmaningarna som kan uppstå i och med olika behov och problematik i skolmiljön. Du är trygg i att bidra med dina perspektiv och kunskaper i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser möjligheten i att tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor hantera de utmaningar som behöver hanteras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i ditt uppdrag. Vill du arbeta på en arbetsplats där den ena dagen aldrig är den andra lik ska du söka till oss! Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Oskar Brusewitz, biträdande rektor 0720-842142 Jobbnummer
9665474