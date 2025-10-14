Specialpedagog till Resurscentrum för kommunikation Dako
2025-10-14
Vi söker dig som brinner för att utveckla pedagogiska och kommunikativa lösningar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett kreativt och tvärprofessionellt team.Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Som specialpedagog hos oss kommer du att ansvara för Datateket, en verksamhet där barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att prova appar och program som främjar aktivitet, kommunikation, lek och lärande. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med din kollega i Varberg samt övriga i teamet.
Du bidrar med pedagogisk kompetens i utprovningar och utbildningar kring kommunikationshjälpmedel och styrsätt. Du håller utbildningar för förskrivare, brukare, personal och anhöriga. Du ger råd och stöd kring strategier för inlärning, kommunikation och samspel samt är en viktig resurs för att hitta rätt pedagogisk nivå för varje individ.
Som specialpedagog på Dako samverkar du både med nätverket runt patienten och personal inom andra verksamheter.
Tjänsten är placerad i Halmstad där de flesta besöken sker, men vi arbetar som ett team över hela länet. Patientbesöken kan ske både på mottagningen och i patientens närmiljö.
Om arbetsplatsen
Resurscentrum för kommunikation Dako är en länsövergripande verksamhet inom Region Halland. Vi är ett tvärprofessionellt team med arbetsterapeuter, IT-tekniker, logopeder och specialpedagoger. Dako är ett resursteam för förskrivare när det gäller frågor som rör kommunikationshjälpmedel och styrsätt.
Inom Dakos verksamhet finns Datateket. Här finns det möjlighet för personer med funktionsnedsättning att prova olika appar och program för att stimulera och främja aktivitet, kommunikation, lek och lärande.
I Dakos verksamhet ingår även alternativ telefoni, där vi förskriver hjälpmedel till personer som på grund av hörselnedsättning, dövhet eller talsvårighet inte kan använda en vanlig telefon.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis som specialpedagog, speciallärare eller annan pedagogisk examen som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar, såsom autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Likaså är det meriterande om du har kunskap om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt läs- och skrivinlärning. Du är trygg med teknik och digitala verktyg. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Resor i tjänsten förekommer, så körkort är ett krav.
Du är en flexibel och initiativrik person som trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Med ett professionellt förhållningssätt och en nyfiken inställning bidrar du till en positiv och stimulerande arbetsmiljö där patienten står i fokus. Din goda kommunikativa förmåga gör dig till en uppskattad lagspelare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer är planerade att hållas 17/11 (förmiddag) och 18/11.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Inför eventuell anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/932". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Ambulans diagnostik och hälsa, Kommunikation Halland Kontakt
Karin Lindberg, avdelningschef 0720-836805 Jobbnummer
9556830