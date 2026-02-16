Specialpedagog till område A - Nävekvarn, Buskhyttan, Långberg
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Speciallärarjobb / Nyköping Visa alla speciallärarjobb i Nyköping
2026-02-16
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Utbildning i Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge barn, unga och vuxna en god utbildning. Vi fokuserar på att stimulera elevers lärande utifrån deras förutsättningar och erbjuder några av samhällets viktigaste tjänster. Här gör ditt arbete verklig skillnad.
Vi ansvarar för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Nyköping växer och vår skolorganisation utvecklas i takt med kommunen. Nu söker vi specialpedagog till område A.
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
Rektorsområdet omfattar Arnö skola och Tunaberg skola. Arnö skola består av byggnaderna Långsätter och Herrhagen, med cirka 300 elever vardera från F-6. På Långsätter finns även den anpassade grundskolan med cirka 35 elever. Skolan ligger i ett villaområde med naturen nära.
Tunaberg skola består av Buskhyttan och Nävekvarn. Buskhyttan, 1,5 mil söder om Nyköping, har 26 elever i F-3 samt fritidshem. Nävekvarn ligger vid Bråviken, cirka 2,5 mil från Nyköping, och har drygt 60 elever i F-6.
Långsätterskolan - nykoping.se
Herrhagsskolan - nykoping.se
Buskhyttans skola - nykoping.se
Nävekvarns skola - nykoping.sePubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du vill på bästa sätt vara med och driva skolutveckling i Nyköpings kommun och värnar om våra elever, deras utbildning, utveckling och progression. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina kolleger säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande arbete.
Dina arbetsuppgifter är att leda det specialpedagogiska arbetet på skolan. Delta och ibland leda elevhälsokonferenser och andra möten. Vara delaktig i planeringen för att erbjuda samtliga elever en fungerande skoldag. Undervisning är en del av din tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialpedagogutbildning och god kännedom om kartläggningsmaterial och screeningplaner. Du har en dokumenterad erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Meriterande är ett starkt lösningsfokus och hög organisationsförmåga.
En självklarhet för oss är att du sätter eleven och elevens framgång i centrum.
De behöver ha ett stabilt ledarskap, god organisations- och samarbetsförmåga. Goda erfarenheter av samverkan och samordning med andra aktörer t.ex. socialtjänst, BUP och habilitering.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Rektor
Anna Häggkvist anna.haggkvist@nykoping.se 073-773 75 05 Jobbnummer
9743377