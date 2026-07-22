Specialpedagog till Nordic International School Essingen
Watma Education AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-07-22
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Ditt uppdrag
🌟 Som Specialpedagog hos oss blir du en viktig del av ett engagerat elevhälsoteam och arbetar nära lärare, specialpedagoger och skolledning för att ge elever det stöd de behöver för att lyckas. Varje dag arbetar vi för att alla elever ska få rätt förutsättningar att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar består av att kartlägga, planera, genomföra och följa upp insatser för elever i behov av särskilt stöd, i samverkan med andra pedagoger. Du stöttar elever både inom ramen för den ordinarie undervisningen och genom individuella eller mindre gruppbaserade insatser. Rollen innebär även att du handleder kollegor och bidrar till att utveckla undervisningen på grupp- och individnivå. Du är van vid att använda evidensbaserade metoder och följer systematiskt upp elevernas kunskapsutveckling och resultat.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
✔ Specialpedagogutbildning.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ Strukturerad och lösningsfokuserad med god förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov.
✔ Empatisk och relationsskapande, med ett starkt engagemang för elevernas utveckling.
✔ Samarbetsinriktad och trygg i att handleda och stödja kollegor.
Har du arbetat i en internationell skolmiljö ser vi det som meriterande! Publiceringsdatum2026-07-22Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänst. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: Heltid (100%).
Tillträde: 21 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetsplats Stora Essingen, Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi har hittat rätt person. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Simon Chamoun Biträdande rektor simonchamoun@nordicinternational.se
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059930-2112044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.nordicinternational.se
Segelbåtsvägen 11 (visa karta
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112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordic International School Jobbnummer
10009444