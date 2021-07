Specialpedagog till mottagning för tidiga insatser - Region Västmanland - Speciallärarjobb i Västerås

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog som vill vara med och utveckla en ny verksamhet och jobba för att familjer med barn under sex år med utvecklingsavvikelser ska klara av sin vardag. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Som specialpedagog kommer du få möjligheten att vara med och bygga upp och följa med på resan mot utvecklingen av en ny mottagning. Rollen är självständig och du har stora möjligheter att påverka arbetssättet.

På mottagningen kommer du att vara ett stöd för specialpedagoger i kommunerna i arbetet med att göra "Observationer i förskolan" barn under 6 år som är i behov av tidiga insatser.

I rollen ingår även att arbeta upp ett nätverk med specialpedagoger i kommunerna för att ta fram ett hållbart arbetssätt, återge information om kartläggningen som genomförts på MTI, till aktuell förskola och vara ett stöd i åtgärder för barnet i förskolan.

Som specialpedagog på mottagningen kommer du att ha en betydande roll för mottagningens utveckling, då du kommer att vara en av de personer som arbetar heltid på mottagningen.

Om arbetsplatsen

Mottagningen för tidiga insatser startade under november 2020 och kommer drivas som ett projekt under fram till 2022-12-31. Organisatoriskt är mottagningen placerad under barn- och ungdomspsykiatrin under projekttiden. Målet med projektet är att förbättra utrednings- och behandlingsinsatser för barn under sex år med svårigheter inom kommunikation/samspel, motorik, språk, beteende och koncentration. Tillsammans kommer vi jobba för att förbättra samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland för att barnen och deras vårdnadshavare ska få bästa möjliga insatser och bemötande.

Som specialpedagog kommer du tillsammans med en medicinsk sekreterare arbeta heltid på mottagningen. Övrig personal; arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare och psykolog kommer att förlägga viss del av sin arbetstid på mottagningen. Du kommer att ha din arbetsplats i Västerås men har hela Västmanland som upptagningsområde.

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du ska ha gedigen erfarenhet av att arbeta med barn med svårigheter. Du behöver ha goda kunskaper om vilket stöd barn med svårigheter behöver för att fungera optimalt under sin förskoleperiod. Du är självgående och har förmågan att se helheten ur ett verksamhetsperspektiv. I rollen ingår mycket samverkan och du behöver därför ha en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa relationer. I arbetet ingår att du reser i hela Västmanland med Västerås som utgångspunkt och du behöver därför inneha B-körkort.

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning t.o.m 2022-12-31. Med möjlighet till tillsvidareanställning.

Välkommen med din ansökan senast 16 augusti

Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.

Utdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras vid en eventuell anställning

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.