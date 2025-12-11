Specialpedagog till Magelungen grundskola Älvsjö
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om tjänsten
Din främsta uppgift är att undanröja hinder för lärande samt underlätta för alla elever att uppnå sina mål. Du bidrar till att eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig undervisningen och värnar om att alla elever får rätt anpassningar och stöd. I uppdraget ingår att ha övergripande ansvar för alla elevers specialpedagogiska behov, utveckla och tillgängliggöra såväl undervisning som lärmiljö samt verka för ökad delaktighet. Du gör detta genom att bland annat stötta och handleda personalen samt genom att visa genom praktiska exempel. Vidare bidrar du aktivt till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt fungerar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska- och specialpedagogiska frågor för elever, föräldrar, kollegor, skolledare och andra berörda. Du dokumenterar och ser till att delta i samverkansmöten kring våra elever.
Våra elever kommer med trauman och tidigare skolmisslyckanden i bagaget. Därför ligger stor vikt vid att skapa goda relationer med eleverna.
Exempel på ansvar/uppgifter:
• Delta i och samverka i skolans EHT
• Ansvara över att genomföra och delta i pedagogiska utredningar/ kartläggningar samt upprätta, följa upp och utvärdera särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar.
• Detta i samverkan/ samarbete med lärare och övrig personal på skolan.
• Stödja rektor i arbetet med / kring tilläggsbelopp samt vid antagning till skolan.
• Är en deltagare i samverkansmöten av olika slag.
• Vara specialpedagogiskt stöd och bollplank, rådgivare och handledare
• Vara aktivt delaktig i att identifiera utvecklingsbehov på individ- grupp- och organisationsnivå
• Vara aktivt delaktig i att implementera/iscensätta beslutade utvecklingsinsatser på individ, grupp och organisationsnivå
• Vara aktivt delaktig i att följa upp och utvärdera beslutade utvecklingsinsatser på individ, grupp och organisationsnivå
• Arbeta elevnära med specialpedagogiska insatser
Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Legitimerad grundskollärare
• Utbildad specialpedagog/ Specialpedagogexamen
• Erfarenhet av att ha arbetat som specialpedagog i grundskolan
• Erfarenhet av att ha arbetat med/ kring dokumentation av särskilt stöd och extra anpassningar
• Erfarenhet med att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro
Meriterande:
• Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete med målgruppen för vår resursskola
• Grundskollärare, behörig i SV, MA, ENG
• Erfarenhet av att ha arbetet med att utveckla elevhälsan/ elevhälsoarbetet
• Erfarenhet av att ha arbetat med läs, skriv- och kommunikationsstöd
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Startdatum enligt överenskommelse. Semestertjänst.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Rektor
Åsa Knifh asa.knifh@magelungen.com 072 - 300 62 80
