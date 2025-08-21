Specialpedagog till Luleå gymnasieskola
2025-08-21
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Skolan i Luleå en nationell förebild.
Våra ledstjärnor är;
• Engagemang och arbetsglädje
• Ansvar, analys och resultat
• Kompetens
I centrala stan finns Luleå Gymnasieskola som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2400 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieskola ska ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt.
Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen. Som specialpedagog är man anställd i gymnasieskolan med placering på någon/några av våra enheter. Denna specialpedagog kommer att ha sin placering på Kvarteret Kungsfågeln. Samtliga enheter ligger inom cirka 100 meters gångavstånd.
Elevhälsan på kvarteret består förutom specialpedagog även av skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare.
På kvarteret Kungsfågeln har vi en lärstudio som är öppen hela skolveckan och som stöttar våra elever i deras utveckling och lärande. Studion bemannas av ämneslärare och har ett nära samarbete med skolans specialpedagoger.
Vi erbjuder en kreativ och kunskapsinriktad skola med konstruktivt arbetsklimat bland elever och medarbetare, en mångkulturell skola med samverkan med olika aktörer.
Verksamheten kännetecknas av kreativitet, dialog och engagemang med en tydlig styrning och ledning och ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i väl fungerande rektorsområden.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ- och organisationsnivå.
Du är en kvalificerad rådgivare och handledare gentemot lärare i pedagogiska frågor och ansvarar för utredning, upprättande, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram i samråd med rektor.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och förväntas vara drivande i skolans elevhälsoarbete, ta ansvar för ditt eget och för det gemensamma arbetet tillsammans med skolans övriga professioner. Alla funktioner inom elevhälsan har regelbundna kollegiala träffar där man har utrymme för kompetensutveckling och möjlighet att dryfta gemensamma frågor utifrån sin profession.
Vi söker dig som har ett salutogent synsätt och vill vara med att utveckla specialpedagogens samt elevhälsoteamets arbetssätt, och som strävar efter att alla elever ska få möjligheter att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog alternativt utbildad speciallärare.
Erfarenhet från gymnasieskola liksom utbildning och/eller erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande.
Det är meriterande om du arbetat som specialpedagog eller som speciallärare. Ditt pedagogiska förhållningssätt och sociala förmåga gör att du har lätt för att skapa kontakter och upprätthålla goda relationer med människor. Du är även duktig på att omsätta ditt kunnande i arbetet med elever och i handledning av personal, samt i arbetet med särskilt stöd.
Du har mycket god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team tillsammans med elevhälsans personal och skolans ledning. Du kan hålla i många frågor samtidigt utan att förlora fokus. Du har förmåga att arbeta strukturerat och organiserat, och har ett genuint intresse av att arbeta med ungdomars utveckling och lärande, samt en stadig förankring i skolans värdegrund.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: semesteranställning och flextidsavtal.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
