Specialpedagog till Lekterapin, VO Barnmedicin i Lund
2025-12-18
Gör skillnad. Varje dag.
Barn- och ungdomsmedicinska verksamheten på Skånes universitetssjukhus, Sus, har cirka 500 anställda. Vi behandlar barn och ungdomar mellan 0-18 år med sjukdomar inom specialområden utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.
Lekterapin är en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar samt deras syskon och vårdnadshavare som vistas på sjukhuset. Verksamheten är organiserad inom verksamhetsområde barnmedicin, men arbetar mot hela barnsjukvården. Genom lek, skapande och relationsbyggande stödjer pedagogerna barn och ungdomar i deras situation utifrån ett salutogent perspektiv. Vi är nio medarbetare, såväl fritidspedagoger, förskollärare samt specialpedagoger, fördelat på enheterna i Malmö och Lund.
Nu välkomnar vi en ny kollega som kan arbeta hos oss.
Tjänsten vid lekterapin innebär att du arbetar pedagogiskt med att ge stimulans och stöd till fortsatt utveckling till barn och ungdomar i nära samarbete med hela familjen. Du erbjuder ditt stöd i samband med sjukhusvistelse och arbetet sker såväl på lekterapin som uppe på vårdavdelning. Arbete med att ge pedagogiskt stöd i samarbete med vårdpersonal och vårdnadshavare till barn och unga med uttalad sjukvårdsrädsla ingår. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och andra yrkeskategorier. I nuläget är tjänstgöring främst i Lund, men arbete kan även förläggas i Malmö. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskole- eller fritidspedagogutbildning, gärna med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vidare har du yrkeserfarenhet av arbete inom förskole- eller fritidsverksamhet. Du har kunskap och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift krävs för rollen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom initiativ- och samarbetsförmåga, stabilitet, lyhördhet, flexibilitet, personlig mognad och ett intresse av att arbeta relationsskapande.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer att göras innan en eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
