Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Jönköping2021-04-21LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. LBS - Kreativa gymnasiet i Jönköping erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom teknikprogrammet och estetiska programmet. Skolan ligger i centrala Jönköping och har 250 elever och ca 30 medarbetare.Specialpedagog till LBS Kreativa Gymnasiet i JönköpingDetta söker vi:Nu söker vi på LBS Kreativa gymnasiet i Jönköping en specialpedagog med förmågan att få övrig pedagogisk personal på skolan att växa och utvecklas i mötet med eleverna.Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:genomföra pedagogiska utredningarvara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredningvara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord utredningI det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behovge handledning till skolans pedagoger och arbetslagha goda kunskaper i digitala verktyg som du för vidare till våra pedagoger och elevervara ett stöd i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivåbidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivåha handledning med och samordna skolans resursteam bestående av elevassistenterArbetet innebär också att du som specialpedagog gör riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det.På LBS i Jönköping arbetar du nära skolans programarbetslag och vi söker därför dig som är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande. Genom att kommunicera och ta ansvar är du med och bidrar till en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill ha i verksamheten.Vi erbjuder:På LBS i Jönköping är du en av del av skolans elevhälsoteam där du och dina kollegor planerar, genomför insatser och utvärderar tillsammans. Samarbetet i elevhälsoteamet bygger på att vi med stor öppenhet tar tillvara allas olika kompetenser och personliga styrkor.Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och inspirerande miljö där alla ska få utvecklas, både elever och personal.Vill du veta mer om oss?Om du vill veta mer om LBS i Jönköping kan du gå in på vår hemsida, www.lbs.se/jonkoping Låter detta intressant?Du är välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 15 maj. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 mån provanställning. Tillträde i augusti 2021. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta tf rektor Maria Mannerström på telefon 0761-04 60 78 eller mail: maria.mannerstrom@lbs.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-21Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15AcadeMedia Support AB5709083