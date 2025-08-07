Specialpedagog till LBS - Kreativa Gymnasiet
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Kungsbacka Visa alla speciallärarjobb i Kungsbacka
2025-08-07
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Varberg
, Alingsås
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i [Ort] startades [årtal] och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: [inriktning], [inriktning], [inriktning] samt [inriktning]. Skolan har cirka [antal] elever och [antal] medarbetare. Vi söker nu en lärare i (ämnen) till vår verksamhet.
Specialpedagog till LBS Kreativa Gymnasiet i Kungsbacka
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst som specialpedagog på 50%. Du kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som specialpedagog på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen samt ingår i skolornas elevhälsoteam.Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Du har en gedigen kompetens inom specialpedagogik och vill, utöver din yrkesskicklighet, bidra med engagemang, prestigelöshet och gärna en gnutta humor till våra skolmiljöer. Tillsammans med rektorer, elevhälsoteam och kollegor är du en aktiv part i det pedagogiska utvecklingsarbetet, både inom ämnesövergripande områden och i skolans övergripande utveckling. Du strävar efter att kontinuerligt utveckla din egen yrkesroll och hålla dig uppdaterad inom forskning och beprövad erfarenhet.
Du är flexibel, ansvarstagande och har en mycket god förmåga att möta ungdomar - att bygga förtroendefulla relationer med både elever och deras vårdnadshavare är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du bidrar med kunskap och idéer i kollegiet som väcker engagemang, nyfikenhet och lärlust. Du ser varje elev som en individ med unika behov och förutsättningar och arbetar inkluderande för att alla ska få möjlighet att lyckas. I alla sammanhang är du en trygg vuxen och tydlig ledare.
Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen som kan bidra till skolans utveckling och kultur.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 7:e september. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Karin Flink på 0760520337.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9449887