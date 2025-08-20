Specialpedagog till Kramfors gymnasium, Ådalsskolan
2025-08-20
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramfors gymnasium är beläget på tre platser där Ådalsskolan är den största med cirka 370 elever. Skolan erbjuder både högskoleförberedande och yrkesförberedande program och är centralt belägen i Kramfors med goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Vi söker nu en engagerad och kunnig specialpedagog till Ådalsskolan. Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du att spela en viktig roll i arbetet för att skapa en tillgänglig lärmiljö och ge elever det stöd de behöver för att lyckas i sina studier.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Planera och genomföra främjande och förbyggande elevhälsoarbete
• Identifiera, bedöma och utreda elevers behov av stöd och anpassningar
• Identifiera behov av och genomföra frånvaroutredningar och genomföra stödinsatser
• Samarbeta med elever, vårdnadshavare och personal för att säkerställa en helhetssyn kring elevens behov
• Genomföra stödinsatser för elever på individ- och gruppnivå
• Delta i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete och organisatoriska utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan.
Du visar skicklighet i att identifiera och kommunicera utvecklingsbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt kan arbeta så väl åtgärdande som främjande och förebyggande. Du har god förmåga att analysera och identifiera stödbehov samt kan omsätta detta i pedagogiska insatser och åtgärdsprogram. Erfarenhet av att arbeta med pedagogiska utredningar och frånvaroutredningar är meriterande.
Som person är du trygg, lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du har en god förmåga att samverka med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bifoga CV och kort personligt brev.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
