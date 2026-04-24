Specialpedagog till Habiliteringen i Fagersta
2026-04-24
Vill du arbeta som specialpedagog med råd, stöd och behandlingi syfte att skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättning att leva ett bra liv. Då kanske det är dig vi söker!
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog vid Habiliteringscentrums enhet i Fagersta är ditt arbete självständigt och varierat, men en viktig del är också det teambaserade arbetsättet. Din huvudsakliga teamtillhörighet kommer att vara barnteamet som arbetar med barn med olika medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.
Du kommer att träffa barn och deras nätverk för att tillsammans med övriga professioner inom teamet utreda, bedöma och kartlägga barns behov av habiliteringsinsatser. Du kommer att ge insatser till barnet och dennes nätverk med målsättningen att underlätta patientens inlärning och utveckling utifrån de speciella utmaningar som en funktionsnedsättning innebär. I din roll som specialpedagog kommer det vara vanligt förekommande att ge utbildning, konsultation och information till närstående och till olika personalgrupper.
Du kommer att vara en del av vårt tvärprofessionella team där du står för den specialpedagogiska kompetensen. Övriga yrkeskompetenser som finns i teamet är arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, kurator och psykolog. Syftet är att alla professioner bidrar med sitt kunnande för att främja barnets förmåga till aktivitet och delaktighet för att ha en god livskvalitet. vi har ett nära och gott samarbete och tillsammans utarbetar vi förslag till åtgärder som underlättar barnets levnadsförhållande i vardagen.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet inom Region Västmanland och har till uppgift att ge människor med funktionsnedsättning förutsättningar för att leva ett gott liv. Målet för vårt arbete är att underlätta vardagen och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. Vi erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, rörelsehinder, förvärvad hjärnskada och synnedsättning. Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga och närstående. De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser. Samverkan är därför en viktig del av vårt arbete.
Hos oss vid Habiliteringen i Fagersta arbetar du med patienter inom alla diagnosområden och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet. På enheten är vi 14 erfarna medarbetare med ett högt patientengagemang.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
Anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
Mentorsstöd
Handledning
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
Yrkesträffar
En arbetsplats för livets olika skeden
Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare. Har du arbetserfarenhet som specialpedagog/speciallärare är detta givetvis en fördel, men vi välkomnar även dig som är ny i yrkesrollen. Meriterande är också erfarenhet av arbete med barn i yngre åldrar och erfarenhet av arbete inom habilitering. Har du erfarenhet av att föra samtal via tolk och att arbeta med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) är det något vi värdesätter.
Förutom arbete på mottagningen sker en del av arbetet i patientens hemmiljö. Du behöver därför ha B-körkort. En förutsättning för arbetet är att du har god kunskap i svenska språket såväl i tal som skrift, likaså goda datakunskaper.
Vi ser att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra personer såväl som att du har en god förmåga att själv strukturera upp ditt arbete och driva processer vidare. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. I rollen ingår att samarbeta med kollegor, vårdgrannar och olika myndigheter och vi ser därför att du har lätt för att skapa nya relationer och vara flexibel i olika situationer. Din kommunikation präglas av tydlighet där du säkerställer att budskapet nått fram till alla berörda parter. För att lyckas i rollen är det viktigt att kunna väga samman komplex information för en korrekt avvägning och prioritering.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, FagerstaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 maj 2026.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
737 40 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Viveka Appel viveka.appel@regionvastmanland.se
