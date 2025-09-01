Specialpedagog till Grimstaskolan i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Speciallärarjobb / Upplands Väsby Visa alla speciallärarjobb i Upplands Väsby
2025-09-01
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi på Grimstaskolan har höga ambitioner och söker nu en driven specialpedagog som delar vårt engagemang.
Vi tror på vikten av goda relationer för att skapa en trygg lärmiljö och söker dig som är en trygg och relationsskapande person. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi ställer höga krav och samtidigt ger varandra stöd för att ständigt utvecklas. Du blir en del av ett team som utmanar och inspirerar varandra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever. Skolan ligger i attraktiva lokaler, i en lugn och naturnära miljö.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Grimstaskolan är en grundskola för årskurserna 6-9 med totalt 17 klasser och cirka 470 elever. Verksamheten innefattar även en anpassad grundskola för cirka 20 elever, som har ett eget dedikerat arbetslag. Skolan är belägen i östra Upplands Väsby, med goda möjligheter till rekreation tack vare närheten till natur, fritidsaktiviteter och lokala föreningar.Om tjänsten
Som specialpedagog på Grimstaskolan har du en central och utvecklande roll i att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Din huvudsakliga uppgift är att arbeta systematiskt och individanpassat för att möta alla elevers behov. Det innebär att du genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar, skapar och följer upp åtgärdsprogram och handleder kollegor i hur de kan anpassa sin undervisning. Du blir en nyckelperson i vårt elevhälsoteam och arbetar nära rektor för att säkerställa att vi når våra höga mål.
Tjänsten kräver en förmåga att både arbeta självständigt och i samarbete. Du är en efterfrågad konsult och expertresurs för skolans lärare och arbetslag, och du bidrar aktivt till att utveckla den pedagogiska verksamheten på skolnivå. Ditt arbete handlar om att hitta de bästa strategierna för varje elev, från att ge riktat stöd i undervisningen till att skapa ett mer tillgängligt klassrum för hela gruppen. Du får arbeta i en miljö där vi stöttar och utmanar varandra för att ständigt utvecklas.
Tjänsten är en semestertjänst på heltid med en 40-timmars arbetsvecka. I rollen kan det ingå även att, vid behov och mindre sammanhang, bedriva undervisning. Vi ser fram emot att välkomna dig till en arbetsplats där ditt engagemang gör stor skillnad för våra elevers framtid.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har/är:
- Legitimerad specialpedagog med behörighet för undervisning i grundskolans senare år.
- Kunskap och erfarenhet att arbete med tilläggsbeloppsansökningar.
- Erfarenhet av att arbeta med pedagogiska kartläggningar och att upprätta åtgärdsprogram.
- Goda kunskaper om läs- och skrivsvårigheter samt matematiska svårigheter.
- Förtrogen med gällande styrdokument, som Skollagen och läroplaner.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på högstadiet.
- Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Strategisk och analytisk förmåga.
- Erfarenhet av att ha jobbat med problematisk skolfrånvaro.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
- Flexibilitet och initiativrikedom.
- Ett prestigelöst och stort engagemang för skolutveckling och elevernas bästa.
Som person är du strukturerad och flexibel. Du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser även att du är strategisk och har en analytisk förmåga. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och initiativrik. Vidare vill vi att du ska ha ett prestigelöst och stort engagemang för skolutveckling och elevernas bästa.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Jonas Bolander 0859097126 Jobbnummer
9486450