Specialpedagog till Grillska Gymnasiet Liljeholmen
Stadsmissionens Skolstiftelse / Grillska gymnasiet Liljeholmen / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Vi söker dig som vill arbeta i ett skickligt elevhälsoteam med specialpedagogiska uppgifter. Som specialpedagog möter du elever med olika typer av utmaningar och arbetar också med stöd till lärare och mentorer. Du kommer arbeta systematiskt, förebyggande och med frågor som dyker upp i löpande verksamhet. Kartläggning av elevers studiesituation, stödbehov och anpassningar ingår i rollen. Kommunikation med skolans ledning, skolpsykolog, vårdnadshavare samt externa kontakter med myndigheter förekommer också. Du kommer ingå i ett starkt team med tydliga rutiner för stöd till både elever och personal. Teamet präglas av öppenhet och nära samarbete.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Alla lektioner är sammanhållna och långa, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.Kvalifikationer
För denna tjänst förväntar vi oss att du har adekvat högskoleutbildning och fullgjord specialpedagogutbildning. Det är meriterande om du har arbetat på gymnasiet och /eller högstadiet. Har du en ämnesbehörighet ser vi också det som meriterande.
Vi söker dig som är flexibel, trygg, kommunikativ, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt.
För att passa i rollen är du trygg med att handleda pedagogisk personal och informera om lämpliga arbetsformer för elever med behov av anpassningar och stöd.
I våra skolor är det personliga mötet är viktigt. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.Anställningsvillkor
Anställningsform: vikariat
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-08-10
Kontakt: erika.s.bosta@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen, non-profit huvudman som driver Grillska Gymnasiet. Med sju gymnasieskolor i Mälardalen och cirka 3 000 elever rustar vi unga med kunskap, trygghet, omtanke och mod – för framtiden och för samhället.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: erika.s.bosta@grillska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstiftelse
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Stadsmissionens Skolstiftelse / Grillska gymnasiet Liljeholmen Jobbnummer
9956041