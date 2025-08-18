Specialpedagog till förskolorna inom Nygårds verksamhetsområde
Halmstads kommun, Förskola / Speciallärarjobb / Halmstad Visa alla speciallärarjobb i Halmstad
2025-08-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Förskola i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker en specialpedagog till förskolorna inom Nygårds verksamhetsområde. Uppdraget innebär att i nära samarbete med områdets rektorer för förskolan stödja pedagogerna i Nygårds verksamhetsområde i arbetet med att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer för alla barn utifrån våra styrdokument kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Här kommer du att ha en viktig roll i att aktivt utveckla barnhälsoarbetet i verksamhetsområdet. Arbetet består av konsultation och handledning till personal, dokumentation samt att initiera och genomföra fortbildning. Arbetet sker på organisation-, grupp-, och individnivå med utgångspunkt i det relationella och salutogena perspektivet. Du kommer att samverka i interna och externa mötesforum där du har en tydlig tanke kring hur alla barn ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande. Du utgår ifrån både forskning och beprövad erfarenhet och håller dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka forskning som bedrivs inom området.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad specialpedagog med inriktning förskola som har en positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten. Att kunna se möjligheter och ta egna initiativ är viktiga egenskaper i uppdraget. Du ska ha kunskap om och vara väl förankrad i förskolans uppdrag där ett relationellt och salutogent perspektiv har ett tydligt fäste. Du har förmåga att leda och är kommunikativ. Att vara flexibel samt ha en god förmåga att samarbeta med olika professioner, såväl inom den egna organisationen som med externa verksamheter är en förutsättning. Meriterande är att ha arbetat som specialpedagog i förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268603 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Pia Hallin 072-530 20 71 Jobbnummer
9462425