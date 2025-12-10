Specialpedagog till förskolorna i Söndrum, Frösakull och Gullbrandstorp
2025-12-10
Vi söker en specialpedagog till förskolorna inom Söndrum, Frösakull och Gullbrandstorps verksamhetsområde.
Du kommer att arbeta nära vår redan anställda specialpedagog, men med en tydlig fördelning mot vilka förskolor och rektorer inom vårt område du är riktad mot.
Vår förhoppning är att ni ska kunna bygga ett starkt team som både kan stötta och driva varandra framåt i uppdraget. Vi värdesätter kontinuitet och hoppas på ett långsiktigt samarbete.
Vad du ska göra
Uppdraget innebär att i nära samarbete med områdets rektorer stödja pedagogerna i vårt verksamhetsområde. Skapa goda undervisnings- och lärmiljöer för alla barn utifrån våra styrdokument kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetet består av konsultation och handledning till personal, dokumentation samt att initiera och genomföra fortbildning. Arbetet sker på organisation-, grupp-, och individnivå med utgångspunkt i det relationella och salutogena perspektivet.
Du utgår från både forskning och beprövad erfarenhet och håller dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka inom områdena.
Handledning och utbildning av personal i specialpedagogiska frågor och metoder där främjande och förebyggande arbete är en viktig del i ditt uppdrag. Du tar ett helhetsansvar vid kartläggning och upprättande av handlingsplan, samt att i nära samarbete med pedagogerna följa upp och utveckla arbetet med tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Du kommer även tillsammans med rektor att ha huvudansvaret för övergångar till förskoleklass.
Samverkan med vårdnadshavare, externa aktörer och andra relevanta parter för att säkerställa en helhetssyn på barnens lärande och utveckling ingår i ditt uppdrag.
Vem du är
Du har en förmåga att leda och har en positiv vilja och att utveckla verksamheten.
Du är flexibel, ser möjligheter, tar egna initiativ samt har förmågan att arbeta både tillsammans med andra och självständigt.
Du tar initiativ till samarbeten både inom den egna organisationen samt med externa samarbetspartners.
Dina erfarenheter
Du är utbildad specialpedagog med specialpedagogexamen mot förskolan samt har erfarenhet av att ha arbetat inom förskolan.
Du har väl förankrade kunskaper i förskolans uppdrag där ett relationellt och salutogent perspektiv har ett tydligt fäste.
Meriterande är att ha arbetat som specialpedagog i förskolan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Publiceringsdatum2025-12-10
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
