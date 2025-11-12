Specialpedagog till förskolorna i Andersberg och Snöstorp
2025-11-12
Vad du ska göra
Vi söker en specialpedagog till förskolorna inom Andersberg/Snöstorps verksamhetsområden.
För att utveckla förskolorna kommer du att samarbeta och samverka med övriga specialpedagoger inom verksamhetsområdena Detta är ett viktigt arbete där ni bidrar med era olika kompetenser och styrkor där ni kan kompletterar varandra. Tillsammans med rektorerna utgår vi från era kompetenser och ser var ni gör störst nytta för respektive enhet och fördelar insatserna därefter.
Uppdraget innebär att i nära samarbete med områdets rektorer stödja pedagogerna i våra verksamhetsområden. Skapa goda undervisnings- och lärmiljöer för alla barn utifrån våra styrdokument kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet ser vi som viktigt.
Arbetet består av konsultation och handledning till personal, dokumentation samt att initiera och genomföra fortbildning. Arbetet sker på organisation-, grupp-, och individnivå med utgångspunkt i det relationella och salutogena perspektivet.
Du utgår ifrån både forskning och beprövad erfarenhet och håller dig uppdaterad genom forskning och vetenskaplig grund.
Handledning och utbildning av personal i specialpedagogiska frågor och metoder där främjande och förebyggande arbete är en viktig del i ditt uppdrag. Du tar ett helhetsansvar vid kartläggning och upprättande av handlingsplan, samt att i nära samarbete med pedagogerna följa upp och utveckla arbetet med tidiga insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Du kommer även att ha huvudansvaret för övergångar till förskoleklass.
Samverkan med vårdnadshavare, externa aktörer och andra relevanta parter för att säkerställa en helhetssyn på barnens lärande och utveckling ingår i ditt uppdrag.
Vem du är
För att lyckas i denna roll ska du ha en specialpedagogexamen mot förskolan samt ha erfarenhet av att ha arbetat inom förskolan. Du bör ha goda kunskaper i specialpedagogiska metoder och verktyg. Att du har en god förmåga att samarbeta med olika professioner, såväl inom den egna organisationen som med externa verksamheter är en förutsättning. Du är även flexibel samt har förmågan att arbeta självständigt. Att kunna se möjligheter och ta egna initiativ är viktiga egenskaper i uppdraget. Du ska också ha en god förmåga att tillämpa olika organisationsteorier och teorier om skolutveckling för att tillsammans med rektor kunna leda och driva mot en förskola av hög kvalité.
Dina erfarenheter
Vi söker en utbildad specialpedagog med inriktning förskola som har en positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheterna. Du ska ha kunskap om och vara väl förankrad i förskolans uppdrag där ett relationellt och salutogent perspektiv har ett tydligt fäste. Du har förmåga att leda och är kommunikativ. Meriterande är att ha arbetat som specialpedagog i förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2025-11-12
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
