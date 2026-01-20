Specialpedagog till förskolan - tillsammans för varje barns bästa
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta som specialpedagog i förskolan, vikariat 3 mån.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
- Stödja och handleda arbetslag i det främjande och förebyggande arbetet för att utveckla inkluderande och tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla barns utveckling och lärande.
- Genomföra pedagogiska kartläggningar och analyser som en del i det förebyggande och främjande arbetet.
- Handleda och kompetensutveckla arbetslag i specialpedagogiska frågor.
- Vara delaktig i att utforma och följa upp insatser, handlingsplaner och anpassningar på både individ- och gruppnivå.
- Implementera nya arbetssätt och strukturer i verksamheten, i syfte att undanröja hinder för barns utveckling och lärande.
- Bidra i samtal med vårdnadshavare och andra viktiga samarbetspartners.
- Samarbete med både interna- och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har studerar till specialpedagog eller har specialpedagogexamen.
- Har god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och gärna erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
- Har erfarenhet av arbete inom förskolan.
- Är trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du har en stark förmåga att samarbeta och samverka med andra professioner.
- Har ett systemiskt förhållningssätt och kan balansera helhetsperspektiv med barnets individuella behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har ett reflekterande och lösningsfokuserat arbetssätt. Du behöver vara flexibel och ha mod att utmana befintliga arbetssätt - alltid med barnens bästa i fokus.
Vi erbjuder
- Ett nära samarbete med rektor i en förskoleverksamhet med höga ambitioner.
- En viktig roll i ett utvecklingsinriktat och verksamhetsnära arbete.
- En organisation där vi tillsammans tar ansvar för att skapa goda förutsättningar för varje barns lärande och välmående.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
