Specialpedagog till Eriksdalsskolans särskilda undervisningsgrupper
2025-08-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Eriksdalsskolan hittar du mitt på Södermalm, nära vackra Årstaviken.
Här går cirka 975 elever från förskoleklass till årskurs 9 och vi är ungefär 200 personer som arbetar i skolan. Eriksdalsskolan rymmer utöver årskurs F-9 såväl CSU som anpassad grundskola. Vi har rymliga och funktionella lokaler, fantastisk skolgård och tillgång till konstgräsplan, skridskobana och nära till Eriksdalsbadet. Vi är en HBTQ-certifierad skola och arbetar utifrån ledorden Kunskap, Glädje och Trygghet.
Din roll
Vi söker nu en specialpedagog till våra särskilda undervisningsgrupper. På skolan finns både CSU och LSU. CSU står för Central Särskild Undervisningsgrupp och är Stockholm stads kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. LSU är skolans egna lokala särskilda undervisningsgrupp.
Du kommer att ingå i ett spec-team som består av speciallärare, specialpedagoger och resurslärare som arbetar mot några av skolans särskilda undervisningsgrupper. Du tillhör även skolans elevhälsoteam som består av två skolsköterskor, två kuratorer, en skolpsykolog, socialpedagoger och SYV. Elevhälsoteamets storlek ger oss många möjligheter till ett bra samarbetsklimat kring eleverna.
Du arbetar med elever i grupp och enskilt. Du kartlägger elevers kunskaper, gör pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram. I uppdraget ingår att handleda lärare och pedagoger i ordinarie undervisning.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare med vidareutbildning till specialpedagog.
har erfarenhet och kunskap om barn med autism/ Npf
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Meriterande är:
erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp eller CSU-grupp (central särskild inriktning)
erfarenhet av tydliggörande pedagogik såsom exempelvis TAKK, Pecs, AKK
Vidare kan du:
handleda pedagoger för att skapa en trygg lärandemiljö som anpassas till olika elevers lärandebehov
göra eleven delaktig i att använda de anpassningar och stöd som ges utifrån elevens förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra
tillsammans med EHT-teamet hitta framgångsfaktorer i elevers lärande.
Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Du är en trygg och stabil person, du kommunicerar på ett tydligt sätt och har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är social och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Med en god struktur planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
