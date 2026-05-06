Specialpedagog till Enånger och Njutånger skolor
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Speciallärarjobb / Hudiksvall Visa alla speciallärarjobb i Hudiksvall
2026-05-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Enånger och Njutånger skolor - där alla barn ska få möjlighet att lyckas och utvecklas till sin fulla potential
Tänk dig skolor som är öppna för alla. Skolor som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen är, och där vi tillsammans utvecklar idéer och odlar drömmar.
Vi har Sveriges viktigaste jobb - och det tar vi på största allvar.
Lärandeförvaltningen söker nu en specialpedagog till Enånger och Njutånger skolor. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Specialpedagogexamen är ett krav. Vi söker dig som både har förmåga att se behov av praktiska lösningar i klassrummet och kan arbeta strukturerat och långsiktigt för att stödja elevernas utveckling och lärande.
Enånger skola är en F-6-skola med cirka 80 elever, belägen cirka 2,3 mil från Hudiksvall.
Njutånger skola är en F-6-skola med cirka 80 elever, belägen cirka 1,5 mil söder om Hudiksvall.
Båda skolorna ligger idylliskt inbäddade i Hälsinglands natur med närhet till skog, hav, skidspår, isplan och fotbollsplan - en miljö som ger goda förutsättningar för både lärande och välmående.
Du kommer att arbeta på båda skolorna, som är två skolenheter med gemensam rektor och elevhälsa. Det innebär ett nära samarbete och en gemensam struktur i det elevhälsofrämjande arbetet.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss är du en nyckelperson i skolornas elevhälsoarbete. Tillsammans med elevhälsoteamet och rektor driver du utvecklingen framåt och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
I uppdraget ingår bland annat att:
Arbeta nära elever, pedagoger och elevhälsoteam för att främja en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.
Ge stöd och handledning till lärare i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och pedagogisk utveckling.
Kartlägga behov samt utforma, följa upp och utvärdera pedagogiska insatser och åtgärdsprogram.
Följa kommunens kartläggningsplan samt analysera resultat och effekter av genomförda insatser.
Ha ett särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
Arbeta lösningsfokuserat med ett salutogent förhållningssätt gentemot både elever och personal.Profil
Vi söker dig som:
Har specialpedagogexamen och erfarenhet av arbete som specialpedagog i grundskolan.
Är trygg i din professionella roll och tar ansvar för ditt uppdrag.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer.
Är flexibel, lösningsfokuserad och strukturerad i ditt arbetssätt.
Brinner för att skapa en inkluderande, trygg och stimulerande lärmiljö för alla elever.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Malin Uygur +4665019953 Jobbnummer
9894896