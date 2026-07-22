Specialpedagog till Brickebackens anpassade grundskola
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2026-07-22
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Vill du vara med och utveckla Brickebackens anpassade grundskola? Vi söker nu två engagerade specialpedagoger som vill göra skillnad för elevernas lärande och bidra till skolans fortsatta utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
I rollen som specialpedagog arbetar du både strategiskt och operativt med att stödja elevers utveckling och lärande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handleda personal, genomföra pedagogiska utredningar samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder.
Som specialpedagog har du god kunskap om elevers utveckling och kan identifiera behov på organisations-, grupp- och individnivå. Du har förmåga att leda, coacha och samarbeta med olika yrkesgrupper kring eleven samt att initiera och driva pedagogisk utveckling. Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam och trygghetsteam. Tillsammans med ytterligare en specialpedagog och övriga medarbetare inom elevhälsan bidrar ni till att utveckla ett starkt och systematiskt elevhälsoarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda
genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en tillgänglig och god lärmiljö för eleverna
ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare och skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
Om arbetsplatsen
Brickebackens anpassade grundskola har i dagsläget ca 60 elever och ungefär lika många medarbetare i olika professioner. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv. Vi har elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1-9.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar ca 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
I rollen som specialpedagog är du trygg i din yrkesroll och har en god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt. Du är lyhörd, flexibel, samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad. Du har god förmåga att strukturera, planera och arbeta självständigt, samtidigt som du tar ansvar för att kontinuerligt utveckla din specialistkompetens. Du kommunicerar tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift. Vidare har du god digital kompetens och känner dig trygg i att använda digitala verktyg i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
specialpedagogexamen 90 hp
Meriterande:
erfarenhet av anpassad grundskola
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
erfarenhet av att handleda lärare
erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
utbildning i vägledande samspel (ICDP)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1164/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Bitr. rektor
Martin Rengman +4619214415 Jobbnummer
10008907