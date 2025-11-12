Specialpedagog till Bergsjö skola årskurs F-9
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 / Speciallärarjobb / Nordanstig Visa alla speciallärarjobb i Nordanstig
2025-11-12
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 i Nordanstig Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium.
Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
I Nordanstigs kommun jobbar vi målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi en specialpedagog som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.Om tjänsten
Som specialpedagog kommer du att arbeta med att utveckla pedagoger och elevers lärande tillsammans med skolans övriga speciallärare och elevhälsopersonal i år F-9.Kvalifikationer
Du är utbildad specialpedagog. Du kommer att samarbeta med undervisande lärare för att hitta de bästa sätten att stötta elever i behov av särskilt stöd. Du har idéer och tankar kring hur man kan utveckla lärandet hos dina elever, med utgångspunkt i elevernas behov. Du har stor kunskap kring, och erfarenhet av, NPF.Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och kompetent pedagog som brinner för dina elever. Du är flexibel, kreativ, engagerad och ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg. Du har driv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, ser möjligheter - inte hinder. Du har ett formativt förhållningssätt och förmåga att se och bemöta elevers olika behov. Övrig information
Alla medarbetare inom Nordanstigs kommun har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag. Inom Nordanstigs kommuns verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bergsjö Skola, Åk F-9 Kontakt
Helena Svenskas, Rektor +46725069205 Jobbnummer
9601015