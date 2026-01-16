Specialpedagog till Barnhälsans stödteam i Förskoleförvaltningen
2026-01-16
Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss i Barnhälsans stödteam? Vi söker nu en engagerad specialpedagog som vill göra skillnad på riktigt för barnen i Nordost!
Barnhälsans stödteam har i uppdrag att stödja förskollärare, rektorer och verksamhetschefer i att leda och utveckla barnhälsoarbetet i förskolan.
Stödteamet består av kompetenta specialpedagoger, psykologer, logopeder och socionomer, som alla arbetar på uppdrag av rektor men leds av enhetschef Barnhälsa.
Vårt främsta uppdrag är att ge pedagoger och rektorer förutsättningar och verktyg för att göra Sveriges bästa förskola. Genom ett inkluderande förhållningssätt arbetar vi främjande och förebyggande för varje barns rätt till en utvecklande, trygg och professionell lärmiljö.
Som specialpedagog kommer du att:
• Arbeta utifrån gällande styrdokument och uppdragsbeskrivning.
• Arbeta evidensbaserat utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
• Arbeta målstyrt utifrån en modell för systematisk kvalitetsarbete.
• Arbeta verksamhetsnära i rektorteamets geografiska område.
• Stödja och utmana arbetslag med fokus på förhållningssätt, bemötande och utveckling av pedagogiska lärmiljöer.
För att lyckas med ditt uppdrag som specialpedagog hos oss erbjuds du kontinuerlig professionshandledning och relevant kompetensutveckling. Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som:
• Har specialpedagogexamen samt legitimation som förskollärare eller lärare
• Är väl insatt i förskolans läroplan och styrdokument
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete som specialpedagog i förskola
• Uppdrag som övergripande specialpedagog i förskola
• Språkfrämjande arbetssätt, flerspråkighet och interkulturellt arbete
Du drivs av ett starkt engagemang för barns rätt till lika uppväxtvillkor och trivs med att arbeta tillsammans med andra kring gemensamma mål och uppgifter. För att lyckas i rollen som specialpedagog är du stabil och trygg och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån förutsättningar och förväntningar. Som person är du ödmjuk, respektfull, lyhörd och visar hänsyn till andra.
Vi planerar att genomföra intervjuerna 10/2, 12/2 och 13/2.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
