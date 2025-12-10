Specialpedagog till barn- och elevhälsan, uppdrag förskola, Kungälv
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Speciallärarjobb / Kungälv Visa alla speciallärarjobb i Kungälv
2025-12-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Som specialpedagog i Kungälvs barn- och elevhälsa har du möjlighet att påverka barn och ungas skola och framtid.
Ditt arbete är varierande, utvecklande och självständigt där du alltid har nära till andra professioner och goda kollegor.
Kungälvs barn- och elevhälsa arbetar på uppdrag av kommunens grundskolor, förskolor samt pedagogisk omsorg. Enheten består av psykologer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag, logoped i förskolan och kommunens närvaroteam. Som specialpedagog i förskolan arbetar du på uppdrag av barn- och elevhälsochef samt rektor och i samverkan med förskolornas personal. Barn- och elevhälsan har också en viktig funktion vad gäller kompetenshöjande insatser inom förskolans verksamhetsområde i sin helhet.Dina arbetsuppgifter
Specialpedagogerna i förskola är uppdelade utifrån geografiska områden. Som specialpedagog arbetar du på uppdrag av rektor på respektive förskola i det område som du tillhör och i samverkan med förskolornas personal. Du arbetar framför allt hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Målet är att skapa en god miljö för barns hälsa, lärande och utveckling.
Specialpedagogens uppdrag i förskolan handlar om att självständigt och i team utveckla arbetet med stödinsatser i förskolan, t ex genom att handleda arbetslag och via uppföljning och utvärdering tillsammans med rektor leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn. Uppdraget kräver också att du kan vara flexibel och arbeta strukturerat och bidra till förskolans systematiska kvalitetsarbete.
I uppdraget ingår till exempel:
- Att göra observationer, pedagogiska utredningar och handleda både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
- Att vara ett stöd i kartläggning av lärsituationer, anpassningar samt den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån individ, grupp och organisation.
- Vid behov delta i möten tillsammans med rektor och/eller andra aktörer.
- Att samverka internt och externt.
- Att bidra med kompetensutveckling till förskolans personal.
- Att bidra med förskolans perspektiv in i barn- och elevhälsans kommungemensamma arbete.Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har specialpedagogexamen samt har arbetat som specialpedagog inom förskola. Du ska vara väl förtrogen med verksamhetsformen och ha stor kunskap om förskolans styrdokument. Tjänsten ställer höga krav på förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med digitala hjälpmedel. Du ska kunna arbeta självständigt och våga ta egna initiativ. Du ska ha god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda och trygga relationer.
Handledarutbildning är meriterande.
För tjänsten krävs även att du har B-körkort och egen bil.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön, semestertjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Linda Bjälkenborn 0303-238334 Jobbnummer
9638176