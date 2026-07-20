Specialpedagog till anpassad gymnasieskola
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2026-07-20
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Välkommen till en skola som har växt och fortsätter växa! Här möts du av välutbildade lärare och elevassistenter i en familjär miljö där vi trivs, utvecklas och har roligt tillsammans. Nu söker vi en specialpedagog som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Tjänsten som specialpedagog innebär ett arbete med fokus på elevers utveckling och lärande, där behov uppmärksammas på organisations-, grupp- och individnivå. I uppdraget ingår att leda och coacha andra yrkesgrupper i arbetet kring eleven samt att samverka med olika professioner i det åtgärdande, förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Rollen innefattar även att genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder. Tjänsten är främst riktad mot våra nationella program och utgår från Virginska gymnasiet.
Exempel på arbetsuppgifter:
arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda
genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
arbeta för en god lärmiljö för eleverna
ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare och skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
finnas som ett pedagogiskt stöd för lärare, elevassistenter
driva utvecklingsarbete med verksamhetens personal
att vara drivande i skolans elevhälsoarbete
att vara delaktig i och ta ansvar för en tillgänglig lärmiljö
upprätthålla externa kontakter
Om arbetsplatsen
Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden utifrån anpassad gymnasieskolas kursplan. Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och Kvinnerstaområdet. I dagsläget omfattar verksamheten 130 anställda och 155 elever. Skolan leds av rektor och fyra biträdande rektorer. Vår verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv kring eleven och omfattar såväl kunskapsmässiga som sociala målsättningar. Vi strävar efter att ge eleven livskunskaper och lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel.
Anpassad gymnasieskola är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och som har ett helhetsperspektiv på elevers lärande. Du arbetar strukturerat med att utveckla verksamheten utifrån elevernas olika förutsättningar och bidrar med ett professionellt stöd i det pedagogiska arbetet.
Du tar ett stort eget ansvar, är trygg i att arbeta självständigt och har samtidigt en god samarbetsförmåga i arbetet tillsammans med rektor, elevhälsa och övrig personal på skolan. I rollen är du en viktig resurs i att stödja och vägleda kollegor samt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
lärarlegitimation, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
specialpedagogexamen
Meriterande:
erfarenhet av arbete med elever inom anpassade skolformer; både ämnen/ämnesområden och/eller individuellt/nationellt program
ICDP
handledarutbildningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 augusti. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gya 114/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
10006407