Specialpedagog till anpassad grundskola

2026-01-16
Hos oss på Jakobsgårdskolan arbetar vi aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vi expanderar och idag har Jakobsgårdskolan ca 140 elever från åk 1 till åk 9 och ett fritidshem med ca 40 elever. Vi är organiserade i sju enheter. Lärarna och klassassistenterna arbetar i team kring varje elevgrupp med en tillhörighet i ett större arbetslag. Hos oss finns också ett elevhälsoteam med skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och kurator.
Vi är en flexibel verksamhet som möter elever med behov av särskilt stöd utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där eleven alltid står i fokus. För att skapa den bästa lärmiljön för våra Borlängebor tror vi på ett stödjande klimat och ett kollegialt lärande.
Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Nu har du chansen till ett varierande, stimulerande och utvecklande arbete med positiva arbetskamrater.
Jakobgårdskolan söker en kompetent och engagerad specialpedagog åk 1-9 som vill vara med och utveckla vår anpassade grundskola och med uppdraget att skapa översikt på elever som går inkluderade på andra grundskolor i kommunen. Du ska ha lärarlegitimation för grundskolan. Du stöttar mottagandeprocessen för elever med rätten att gå mot skolformen anpassad grundskola. Du behöver vara väl förtrogen med såväl grundskolan som anpassad grundskolas olika kursplaner.
Vi tror att du är lyhörd, letar möjligheter och har en förmåga att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Din utgångspunkt är att lärandet ska vara kreativt och stimulerande samtidigt som det ska baseras på forskning och beprövade metoder.
Vi värdesätter medarbetare som är lösningsorienterade och förändringsbenägna.
Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt.
Du arbetar tillsammans med arbetslag för att stödja elevers utveckling, individanpassa undervisningen utifrån specialpedagogiskt förhållningsätt.
Du ingår i det lokala elevhälsoteamet och är en viktig länk mellan arbetslag, centrala elevhälsoarbetet i kommunen tillsammans med rektor.
Vi vill att du är synnerligen intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du har arbetat med AKK och känner till TAKK och är motiverad att lära dig mer.
Du har erfarenhet av att samarbeta med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan kring elever för att skapa en helhetssyn kring barnens behov.
Du ser möjligheterna i förändringar och har lätt att värdera och integrera ny information.
Du är lugn, stabil, kan behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker.
Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Du visar ledarskap genom att leda, motivera och stärka andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar gruppen och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Vi vill att du har förmåga att inspirera till arbetsglädje och du har lätt att få andra med dig. Du bör också ha god förmåga att fatta beslut och ta ansvar.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
* legitimerad grundskollärare med specialpedagogisk examen
* stor vana av att arbeta vägledande i specialpedagogiska frågor, på organisations-, grupp- och individnivå
* god kännedom om aktuella styrdokument och kompensatoriska hjälpmedel
* mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
Personliga egenskaper.
Vi söker dig som är en god lagspelare, arbetar strukturerat, är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ser varje enskild elev och är lyhörd för det barnen vill förmedla och skapar relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du har ett positivt förhållningssätt i utmanande situationer, behåller lugnet och hittar lösningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och besitter en god empatisk förmåga där du skapar engagemang och deltar i barnens lek och utveckling. Du har ett stort hjärta för elevkategorin som har rätt till den anpassade grundskolan.
Det är meriterande om du har
* erfarenhet av att arbeta med barn och elever inom båda inriktningarna inom anpassad grundskola
* har erfarenhet av mångkulturell lärmiljö
* kunskaper i tecken som stöd till det talade språket och är nyfiken och intresserad av att arbeta med digitala verktyg
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
