Specialpedagog till Affärsgymnasiet i Gävle
2025-11-10
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Som specialpedagog blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt rektor.
Du samarbetar nära med lärare för att utveckla skolans specialpedagogiska kompetens och stödja elever i behov. I ditt arbete ingår att leda utvecklingsprojekt, hantera dokumentation såsom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt fungera som rådgivare i pedagogiska frågor på olika nivåer inom organisationen.
Vi söker dig som:
- Har god kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
- Har de verktyg som behövs för att kunna möta elever, vårdnadshavare och pedagoger på ett kommunikativt och förtroendeingivande sätt.
- Har ett coachande förhållningssätt samt är strukturerad och flexibel.
- Arbetar långsiktigt, sätter upp mål, provar och utvärderar tillsammans med kollegor.
Examen från specialpedagogiska programmet är meriterande. Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå är meriterande. Goda kunskaper om dyskalkyli är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
David Lindén
Rektor Affärsgymnasiet Gävle
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Affärsgymnasiet Kontakt
David Lindén 076-7646407 Jobbnummer
