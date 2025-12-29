Specialpedagog/Speciallärare till Solfagraskolan, Huddinge kommun
2025-12-29
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Solfagraskolan tillhör Solfagra RO som består av skolorna Solfagraskolan och Stensängsskolan. Solfagraskolan ska byggas ny vilket innebär att verksamheten under byggtidenbedrivs i trevliga och välfungerande paviljonger vid Källbrinks IP mitt i ett fint naturområde.
Solfagraskolan är en F-6 skola där det även finns en SU-grupp 4-6 och anpassad grundskola 1-6 (ca 470 elever). Stensängsskolan ligger i centrala Huddinge och är en F-3 skola med ca 180 elever.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
En av våra nuvarande specialpedagoger på Solfagraskolan går vidare till nytt uppdrag i annan kommun och skola, därför söker vi nu dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
Den här tjänsten är i huvudsak riktad till arbete i åk F-4 på Solfagraskolan. Du ingår i skolans elevhälsoteam där bland annat specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator, psykolog och skolledning ingår.Som specialpedagog/speciallärare arbetar du främst med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling. Du arbetar direkt med elever på individ- grupp- och organisationsnivå men också med att handleda lärare som undervisar elever i behov av stöd genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du behöver ha goda IT-kunskaper samt kunskap om kompensatoriska läromedel. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Du kommer att delta i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med personal från skolan och i samverkan med vårdnadshavare. Du ansvara för att åtgärdsprogram kontinuerligt följs upp och utvärderas. Du kommer att kunna ha ett tätt samarbete med våra nuvarande specialpedagoger.
Har du ett brinnande intresse för alla elevers lärande och vill vara med och utveckla vår framgångrika skola? Tveka inte att höra av dig!
Vem är du?
Vi söker en engagerad och lösningsinriktad speciallärare/specialpedagog med lärarlegitimation (gärna i svenska/SVA och matematik) och erfarenhet av arbete i grundskolan.
Kvalifikationskrav:
• Speciallärarexamen eller specialpedagogexamen samt grundlärarexamen för åk F-6.
• Du har erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i grundskolan, särskilt i F-3, och är väl insatt i styrdokument och aktuell pedagogisk forskning.
• Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete, screeningar, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
• God kunskap om läs-, skriv- och språkutveckling samt grundläggande matematik.
• Erfarenhet av elevhälsoteam och samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
• Förmåga att utveckla det specialpedagogiska arbetet på verksamhetsnivå.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, positiv och lösningsinriktad. Du har god kommunikativ och samarbetsförmåga, arbetar systematiskt och reflekterat och har förmåga att stärka elevernas självkänsla och se möjligheter i varje individs utveckling. Du är självständig, kreativ och vill bidra till att utveckla det specialpedagogiska arbetet på verksamhetsnivå, bland annat genom att både hålla och delta i workshops och föreläsningar.
Varför Huddinge?
