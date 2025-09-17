Specialpedagog/Speciallärare till Sjuntorpskolan F-3/Upphärads skola F-5
Trollhättans Kommun / Speciallärarjobb / Trollhättan Visa alla speciallärarjobb i Trollhättan
2025-09-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Sjuntorpskolan har ca 170 elever i år F-3.
Skolan ligger centralt placerad i Sjuntorp, en mil söder om Trollhättan. Upphärads skola är en lantligt och idylliskt belägen enparallellig F-5 skola med cirka 70 elever med närhet till naturen. Hos oss möter du ett kollegium med engagerade pedagoger och öppet klimat mellan pedagoger och ledning, vilket bidrar till ett positivt arbetsmiljö. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam och vara en viktig pusselbit tillsammans med en kurator, skolpsykolog, skolsköterska och rektor
Är du nytänkande? Vill du vara med i en spännande utvecklingsprocess? Då passar tjänsten som specialpedagog/speciallärare dig.
Vi söker dig som är driven. kreativ, kan ta egna initiativ och har god samarbetsförmåga. Du kommer arbeta på både Sjuntorpskolan och Upphärad skola där du ingår i ett team tillsammans med EHT för att stärka arbetet kring elever i behov av stöd och för att handleda lärare och övrig personal i specialpedagogiska frågor.
Som specialpedagog ser vi att du:
• Tillsammans med rektor, ansvarar för det övergripande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
• I nära samarbete med rektor driva det pedagogiska utvecklingsarbetet mot ökad måluppfyllelse.
• Utforma och delta i arbete med att genomföra åtgärdsprogram.
• Genomföra pedagogiska utredningar och arbeta för främjande insatser för alla elevers lärande.
• Kartlägga, analysera, utvärdera och följa upp tillsammans med speciallärare och rektor.
• Delaktig i kontakt med vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Du förväntas att driva och utveckla skolans förebyggande elevhälsoarbete och arbetet med kunskapsuppföljningar, extra anpassningar och särskilt stöd. Du är spindeln i nätet i arbetet med stöd till elever och du är tillsammans med övrig elevhälsopersonal den som stöttar och handleder lärarna för att få processerna att ske så nära eleven som möjligt. Du bidrar med det specialpedagogiska perspektivet i mötet samt i elevhälsans arbete. Tillsammans med rektor ansvarar du för att fördela resurser utifrån elevernas behov och det som framkommer i kunskapsuppföljningar.
Du arbetar på uppdrag av rektor, men förväntas vara självständig och ta eget ansvar för de processer du driver. Du ingår i skolans EHT och har här ett samordnande uppdrag. Som specialpedagog samarbetar du med lärarna i arbetet med att identifiera elevers behov. Du genomför och följer upp kartläggningar, utredningar och utarbetandet av åtgärdsprogram. Du har en koordinerande roll i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd. Handledande samtal med personal samt kommunikation med vårdnadshavare är viktiga arbetsuppgifter.
Del av din tjänst arbetar du även som speciallärare med de elever som behöver stöd i sin läsinlärning/matematik. Kvalifikationer
• Vi söker dig som är specialpedagog/legitimerad speciallärare eller är under utbildning.
• Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet.
• Du arbetar på uppdrag av rektor, men förväntas vara självständig och ta eget ansvar för de processer du driver.
• Du ingår i skolans EHT och har här ett samordnande uppdrag.
• Som specialpedagog samarbetar du med lärarna i arbetet med att identifiera elevers behov.
• Du genomför och följer upp kartläggningar, utredningar och utarbetandet av åtgärdsprogram. Du har en koordinerande roll i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd.
• Handledande samtal med personal samt kommunikation med vårdnadshavare är viktiga arbetsuppgifter.
• Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vidare kräver arbetet god samarbetsförmåga, positiv inställning, initiativrikedom samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation och att du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Viktigt är att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn som innebär att du vet att varje elev presterar det den kan utifrån sina förutsättningar och att det är din uppgift som lärare att möta varje elevs behov. Vi lägger stor vikt på det förebyggande elevhälsoarbete som bygger på ett övergripande, systematiskt och gemensamt elevhälsoarbete som börjar i klassrummet.
Anställningsinformation
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Dalida Gebrael, Rektor 0520-496265 Jobbnummer
9512511