Specialpedagog/Speciallärare till Realgymnasiet Örebro
Lärande i Sverige AB / Speciallärarjobb / Örebro Visa alla speciallärarjobb i Örebro
2025-10-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är Specialpedagog/speciallärare
Vi rustar våra elever för ett livslångt lärande utifrån vår målbild med elever som vill, kan och vågar. Som specialpedagog bidrar du till detta genom din kunskap om förutsättningar för lärande, hur man kan främja samt förebygga hinder. Vi jobbar med något som vi kallar för Design för aktivt lärande vilket innebär ett systematiskt arbete med lektionsdesign. Detta för att skapa trygghet för lärare och elever samt för att öka måluppfyllelsen.
Som specialpedagog stöttar du lärarna i planering och undervisning för att möta alla elevers behov. Du har ett strategiskt helhetsfokus där organisation, rutiner och lärmiljön är utgångspunkten. Du kartlägger samt föreslår anpassningar på organisation-, grupp- och individnivå. Tillsammans med skolledning och övriga kollegor säkerställer ni att den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön är tillgänglig för alla våra elever.
Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam. Du är en kunskapsresurs för dina kollegor och vår skolledning genom att bidra med din specialpedagogiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Vi jobbar med modellen elevhälsomöte (EHM) vilket syftar till att elevhälsan och pedagogerna ska ha ett gemensamt forum för elevhälsoarbetet och för att ha fokus på en främjande skolutveckling. Du arbetar nära eleverna och du kommer att stötta dem både i klassrum och individuellt.Du arbetar med kvalitet- och skolutveckling och ingår i pedagogisk ledningsgrupp tillsammans med skolledare och förstelärare.
Viss undervisning kan ingå beroende på ämneskompetens. Om du arbetar med skolhund kan det med fördel ingå i tjänst.
Realgymnasiet i Örebro erbjuder studier på Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård Hästhållning och Naturturism. Vi är 24 medarbetare och har 150 elever på skolan.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation
• Examen som Specialpedagog eller speciallärare
• Erfarenhet av att samordna arbete med kartläggningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd
• Erfarenhet av att leda och stötta kollegor i arbete kring elever i behov av anpassningar och särskilt stöd
• Minst 4 års erfarenhet som lärare
• Erfarenhet av att undervisa och stötta elever i behov av stöd
• God kunskap om skolans styrdokument
Det är meriterande om du är legitimerad inom matematik och/eller tidigare erfarenhet av arbete på gymnasiet. Vi ser gärna att du har kunskap inom de branscher vi utbildar till.
Vi ser även att du kan utrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt kan formulera dig väl i kartläggningar och åtgärdsprogram. Du hanterar dokumentation på ett professionellt, framåtsyftande och tydligt sätt. Vi använder oss av journalsystemet Prorenata.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt. Du är självgående och tar initiativ att starta driva och följa upp aktiviteter och processer. Du är tydlig och strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet för dig själv och dina medarbetare. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa relationer med elever och kollegor.
Notera att urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Örebro Kontakt
Becky Evensen becky.evensen@realgymnasiet.se 0738020691 Jobbnummer
9565943