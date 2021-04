Specialpedagog/speciallärare till Önnerödsskolan i Landvetter - Härryda kommun - Speciallärarjobb i Härryda

Härryda kommun / Speciallärarjobb / Härryda2021-04-14Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats med 3000 anställda i en bredd av viktiga verksamheter. Våra ledord mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar oss när vi varje dag levererar tjänster med god service och kvalitet. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Vi söker dig som med engagemang och delaktighet vill vara med att hitta lösningar som också håller för kommande generationer. Härryda kommun - här vågar vi!Önnerödsskolan ligger i Landvetter samhälle och är en 4-9-skola med 490 elever. Skolan har goda bussförbindelser med Göteborg och du kan enkelt ta Röd Express utan att byta buss. Hos oss kommer du att möta engagerade elever i ändamålsenliga lokaler. Elever och lärare är uppdelade i sex arbetslag och de möts vanligtvis i sin arbetsenhet. Salar för musik, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och NO finns i korridoren mellan enheterna. En stor idrottshall och en välkomnande matsal finns i byggnaden. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete och ett medvetet elevhälsoarbete.2021-04-14Du startar din tjänst hos oss i ett väldigt intressant skede med goda möjligheter till att ta tillvara det värdefulla i skolans kultur och befintlig kunskap, men också få stort utrymme med din kunskap och dina erfarenheter. Din roll kommer övergripande att handla om att forma elevhälsoarbetet från grunden ihop med elevhälsoteamet, ledning och övrig personal.Vi utgår ifrån att specialpedagogens uppdrag sker på tre nivåer:organisation och övergripande perspektiv: här samarbetar du nära ledningen.pedagogiska situationer i lärandemiljön: du arbetar ihop med arbetslagen.arbetet med enskilda elever: du genomför åtgärder som elever behöver enskilt eller i grupp och du har kompetens och erfarenhet av språk-, läs- och skrivutveckling.Vi söker en central person som på vår skola arbetar tätt ihop med både lärare, annan pedagogisk personal såväl som skolledning och elevhälsoteam. Hos oss får du som specialpedagog möjlighet att arbeta nära speciallärare i matematik, samt med en grupp svensklärare som har i uppdrag i del av sin tjänst att genomföra intensiva insatser och stöd inom läs- och skriv. Du ingår i elevhälsoteamet, men du leder också spec-teamet som är en förgrening av elevhälsoteamet. På delegation av rektor har du det övergripande ansvaret att samordna insatser och stöd dit de behövs utifrån givna ramar av rektor. Du genomför utredning om elevs behov av särskilt stöd i nära samarbete med berörd personal, håller i möten med och runt elever och deras vårdnadshavare, handleder personal i specialpedagogiska frågor och utvecklar vår verksamhet inom ramen för särskild undervisningsgrupp ihop med befintlig personal. Du samverkar med andra aktörer och myndigheter vid behov, som vårdnadshavare, BUP, socialtjänsten m.fl.Vi söker dig som ser lösningar, kan och vill prova idéer som du får baserade på forskning och/eller tidigare erfarenheter, eller att du tänker helt utanför boxen och vågar prova det du tror på för en elev eller en grupp eller skolans bästa. Du finns och syns i verksamheten och är en del av den pedagogiska personalen med den pedagogiska personalen.Hos oss är ingen arbetsuppgift för stor eller för liten, utan det gäller att rätt sak görs i rätt tid av rätt kompetens. Så samordnar vi oss för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna de kan få under sin skolgång mot kunskapskraven under en tid hos oss där man trivs och är trygg.Du är legitimerad specialpedagog med kunskaper inom läs- och skriv, eller speciallärare i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Du har kunskap och erfarenhet om olika hinder eller förmågor som barn och ungdomar elever kan möta/ha i livet och i skolan. Du har god social kompetens och kan lyssna, tolka och möta olika människor, men också vara tydlig. Du är strukturerad när det behövs, men har förmåga att vara flexibel. Din analytiska förmåga är god och kan gynna organisationen och skolans utveckling.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTTjänsten är en semestertjänst.Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattats.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.