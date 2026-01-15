Specialpedagog/speciallärare till Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Skövde startades 2010 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet (Beteendevetenskap - Kriminologi), Ekonomiprogrammet (Ekonomi), Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa), Vård- och omsorgsprogrammet (Akutsjukvård) och Frisör- och stylistprogrammet. Skolan har cirka 400 elever och 40 medarbetare. Vi söker nu en specialpedagog/speciallärare till vår verksamhet.
Specialpedagog/speciallärare till Drottning Blankas Gymnasieskola i Skövde
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% som specialpedagog (alternativt speciallärare).
Du kommer att ansvara för det specialpedagogiska arbetet på skolan och tillsammans med rektor och biträdande rektor leder du elevhälsans arbete. I elevhälsan bidrar du också med specialpedagogisk kompetens och analyser. Du ska bl a kunna göra pedagogiska kartläggningar och genomföra utredningar av elevers behov av extra stöd och upprätta åtgärdsprogram. Du ska också kunna vara ett stöd för rektor i analys av olika stödbehov som finns på skolan. Du arbetar verksamhetsnära vilket innebär att du arbetar nära både elever och personal. Du ska kunna handleda lärare och vara en tillgång för mentorer och arbetslag vid behov. Du ska kunna möta både elever och vårdnadshavare med god kommunikation och tydlighet. Utöver utbildning och erfarenhet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, professionellt förhållningssätt till din roll och ditt arbete samt samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-15Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad specialpedagog, alternativt speciallärare och som gärna har flera års erfarenhet av arbete inom skolan. Du har god kunskap om skolans styrdokument och förstår vikten av ett systematiskt långsiktigt arbete där elevhälsan spelar en viktig roll. Du har ett tydligt elevfokus och arbetar såväl förebyggande som åtgärdande. Du är strukturerad, flexibel och har god förmåga att se situationer ur olika perspektiv. Du ser samarbete med lärare och ledning som en självklarhet och blir en viktig del i skolans verksamhet.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som skolans specialpedagog/speciallärare ingår du i Drottning Blankas Gymnasieskolors nationella nätverk för specialpedagoger. Du kommer att ha utbyte med specialpedagoger på andra DBGY-skolor i landet och som stöd för dig finns också Drottning Blankas gemensamma specialpedagog på huvudmannanivå, som också är den som leder nätverket.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).] Tillträde 260407 eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Annika Gustafsson på 0702065497 eller annika.gustafsson2@dbgy.se
.
