Specialpedagog/speciallärare till Annebergs skola F-6
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Nässjö Visa alla speciallärarjobb i Nässjö
2026-01-15
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Annebergs skola ligger i tätorten Anneberg, ett samhälle med drygt 800 invånare med närhet och goda bussförbindelser till både Nässjö och Eksjö. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 samt fritidshem. Skolan har ca 35 personal och 200 elever från Anneberg, Solberga, Flisby och omgivande landsbygd.
Skolan ligger centralt beläget i Anneberg med närhet till naturen. Skolan har tillgång till en fullstor idrottshall och samlingslokal samt en stor skolgård med skogsmiljö, fotbollsplaner, bandyplan och hinderbana. I nära anslutning till skolan finns även
Annebergs bibliotek och medborgarkontor.
Annebergs skola är arbetsplatsen för dig som ser fördelarna med den lilla skolan och ett tätt samarbete med kollegorna!
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som speciallärare eller specialpedagog är du en viktig del av skolans elevhälsoteam tillsammans med vår speciallärare mot läs och skriv, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor. Teamets främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande för elevernas välmående och möjligheter att lyckas i skolarbetet. Du kommer ha ett nära samarbete med skolans speciallärare med inriktning mot läs och skriv.
I uppdraget ingår i första hand följande:
• Bidra med specialpedagogisk kompetens på organisationsnivå och i skolans utvecklingsarbete.
* Utreda elevers behov av särskilt stöd och vara behjälplig vid kartläggning på gruppnivå.
• Arbeta med särskilt stöd på grupp- och individnivå.
• Tillsammans med lärare ansvara för upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram.
• Ge stöd och råd till lärare och övrig pedagogisk personal om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjlighet till lärande.
• Samverka med elevernas vårdnadshavare, lärare, övrig elevhälsa och externa aktörer.
• Leda och utveckla arbetet i skolans flexgrupp. Kvalifikationer
Utbildning och yrkesbakgrund
Vi söker dig som:
• är utbildad speciallärare eller specialpedagog, alternativt är mitt i en utbildning som leder till behörighet inom specialpedagogik.
• har lärarlegitimation med behörighet att arbeta inom grundskolan och minst några års yrkeserfarenhet som lärare i grundskolan.
• har kompetens och erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och utagerande beteende. Dina personliga egenskaper
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har god förmåga till pedagogisk dokumentation.
Du har god förmåga att skapa relationer och samarbeta med såväl kollegor, som elever, vårdnadshavare och externa aktörer.
Du vill utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla elever och utveckla skolans elevhälsoarbete vidare till nästa nivå.
Du har en positiv elevsyn som bygger på att elever vill och kan.
Du är ansvarstagande, strukturerad och självgående.
Du är flexibel och har förmåga att se möjligheter och lösningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete som speciallärare eller specialpedagog i grundskolan är meriterande
ÖVRIGT
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekrytering kan ske löpande under annonseringsperioden, så vänta inte att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SBe2601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sanna Bjelke sanna.bjelke@nassjo.se +46380517707 Jobbnummer
9685050