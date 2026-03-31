Specialpedagog/Speciallärare sökes till Praktiska Gymnasiet Skellefteå
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Skellefteå Visa alla speciallärarjobb i Skellefteå
2026-03-31
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Det här blir du en del av
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Praktiska gymnasiet i Skellefteå erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Bygg och anläggning, Fordon och transport, Försäljning och service, Hotel och turism, El och energi, Vård och omsorg. I dagsläget har skolan ca 150 elever och 26 medarbetare.
Skolan ligger just nu på Åsgatan 24 på Norrböle och på Norrbölegatan 68, centralt läge nära till busstationen. Vi kommer efter sommaren att flytta vår skola till Brogatan 27 på Sörböle. Nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler där vi kommer växa. Vi är liten skola där alla känner alla och vi hjälps åt för elevernas bästa. Våra utbildningar är skolförlagda. Våra elever har minst 15 veckor APL på 3 år, men på byggprogrammet sker 3 veckors APL i åk 2 och i åk 3 är eleverna lärling from kommande läsår.
Om du vill läsa mer, besök oss på www.praktiska.se/skelleftea
Det här erbjuder vi dig
Vi växer och söker nu en specialpedagog eller speciallärare
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av typiska specialpedagogiska uppgifter så som kartläggningar, specialpedagogiska utredningar, formulera åtgärdsprogram, söka tilläggsbelopp, specialpedagogiskt stöd till elever, coachande samtal, stödja och handleda lärare/arbetslag kring generella och specifika dilemman, kompetensutveckla, delta i elevhälsoteamens tvärprofessionella arbete samt delta i organisatorisk planering, uppföljningar och utvärderingar. Du kommer att arbeta i nära samarbete med rektor, lärare, elever, övriga medarbetare samt elevhälsoteamet. Arbetslagen består av mycket kompetenta lärare som undervisar elever inom de gymnasiegemensamma och i de yrkesspecifika ämnena. Du kommer ingå i en ämnesgrupp med samtliga specialpedagoger från Praktiska Gymnasiets 10 nordligaste skolor som träffas regelbundet med syfte att arbeta utvecklande och skapa likvärdiga förutsättningar för ett gott lärande
Kvalifikationer: Vi söker dig som har ett gediget intresse av att arbeta med inkluderande lärmiljöer och en god, välkomnande kultur. Du ser skolan som en arbetsplats för alla elever, vill arbeta för en bred norm och att lärmiljön ska möta många olika behov genom ledning och stimulans. Du behöver ha en bred erfarenhet och kompetens av lärande och undervisning på gymnasiet. Du är väl insatt i elevers många olika behov och vad som krävs för att dessa ska kunna mötas på ett bra sätt inom ramen för gymnasieskolans förutsättningar. Du har en förmåga att motivera och hitta nya vägar/lösningar för att hjälpa eleverna att nå sina mål. Du möter eleverna med nyfikenhet och intresse, har ett gott tålamod, visar på god förståelse för alla individers olika förutsättningar i syfte att eleverna ska nå sina mål och yrkesdrömmar. Som medarbetare är du driftig, handlingskraftig, självgående och flexibel men också lyhörd och analyserande. Du är trygg i din yrkesroll, skicklig på att skapa goda relationer och samarbeta vilket är en förutsättning i arbetet med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal på Praktiska Gymnasiet. Du ser värdet i laget före jaget. Din formella kompetens är specialpedagog eller speciallärare, gärna med erfarenhet från gymnasiet. Gymnasieskolans styrdokument och aktuell forskning på området är du väl förtrogen med. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer bli en viktig del i den nya enhetens arbete framåt. Stämmer denna beskrivning in på dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Augusti 2026Placeringsort: SkellefteåAnställningsform: Tillsvidareanställning, 60% eller mer om behov finns i augusti. Tjänsten kan ev även kompletteras med andra arbetsuppgifter beroende på kompetens.Sista dag att ansöka är 30/4-26. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Kontaktperson: Carina Berggren, rektor 0760-188114, carina.berggren@praktiska.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Ha klart med dina referenser då rekryteringsprocessen kan gå snabbt.
Polisens belastningsregister mot barn och ungdomar är ett måste att visa upp vid ev anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
931 41 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå Jobbnummer
9831421