Specialpedagog/speciallärare, särskild undervisningsgrupp på Skårbyskolan
2025-10-31
Som specialpedagog/speciallärare hos oss får du vara med och skapa lärmiljöer där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Du blir en del av ett engagerat team som samarbetar, delar kunskap och stöttar varandra - allt för att göra verklig skillnad i elevernas utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som specialpedagog/speciallärare hos oss
Som specialpedagog/speciallärare för årskurs 7-9 är du en nyckelperson i arbetet med att skapa inkluderande och utvecklande lärmiljöer där varje elev får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. I rollen bidrar du aktivt till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Du fungerar som ett stöd både för elever och personal, och är med och utvecklar arbetssätt, strategier och strukturer som stärker det pedagogiska ledarskapet. Genom handledning, kartläggning och uppföljning är du med och säkerställer att undervisningen anpassas och utformas så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Specialpedagogen/specialläraren är också en viktig länk i skolans elevhälsoarbete, där du med din kompetens bidrar till att tidigt identifiera behov och samordna insatser. Som en del av skolans elevhälsoteam arbetar du på individ-, grupp och organisationsnivå för att främja och stödja elevernas lärande, utveckling och välmående.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevernas bästa för ögonen. Du är ett föredöme som inspirerar och motiverar, med personlig omtanke som grund i både ditt arbete och i relationen till kollegor. Du trivs i samarbete med andra, är lyhörd och flexibel i mötet med olika behov och situationer - alltid med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi söker dig som:
- utbildad specialpedagog eller speciallärare.
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs 7-9.
- är legitimerad lärare i några/något av skolans kärnämne (svenska, engelska, matematik).
https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/skarbyskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här:
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 20 november. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
